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中斷對話多年…內唐亞胡將與黎巴嫩總統奧恩通話 以色列部長證實

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導
以色列總理內唐亞胡。美聯社
以色列總理內唐亞胡。美聯社

以色列創新、科學和技術部長加姆里爾表示，總理內唐亞胡今天將與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）通話。這項說法是以色列官方首次證實雙方將展開對話。

法新社報導，加姆里爾（Gila Gamliel）今天告訴以色列陸軍廣播電台（Israeli Army Radio）：「總理將與黎巴嫩總統進行兩國完全中斷對話這麼多年之後的首次通話。」

她說：「希望這一步最終能帶來黎巴嫩國家繁榮與興盛。」加姆里爾是內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）所屬右翼聯合黨（Likud Party）成員。

美國總統川普曾表示，以色列和黎巴嫩的「領袖」今天將首次通話，這將是歷史性的第一次。

談到伊朗支持的什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）時，加姆里爾說：「我們正從各層面上邁出歷史性一步，從過去只進行圍堵，轉變為將任何企圖傷害以色列國（State of Israel）人民的潛在威脅徹底根除。」

一名黎巴嫩官方消息人士向法新社表示，「我們不知道與以方有任何計劃中的聯繫，也尚未透過官方管道接獲通知。」

法新社針對即將舉行會談一事提問時，內唐亞胡辦公室不予置評。

以色列和黎巴嫩駐美國大使14日在華府會商，同意展開直接談判。

內唐亞胡昨天就兩大核心目標表態說：「第一，解散真主黨；第二，透過實力達成持久和平。」

真主黨譴責這項會談，稱之為「投降」。

以色列 黎巴嫩 伊朗 真主黨 什葉派 美國

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