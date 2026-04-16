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李在明擬4月19至24日訪印度及越南 將舉行領袖會談

中央社／ 首爾16日綜合外電報導
南韓總統李在明。(路透資料照片)
南韓總統李在明。(路透資料照片)

韓國國家安保室室長魏聖洛今天在記者會表示，總統李在明將於4月19日至24日先後前往印度越南進行國是訪問。

韓聯社報導，李在明首先會從19日至21日應印度總理莫迪（Narendra Modi）的邀請造訪新德里，他將於20日與莫迪舉行領袖會談。

魏聖洛指出，以李在明出訪印度為契機，韓印兩國將開啟造船、金融、人工智慧、軍工等戰略領域合作之新篇章，在國際局勢因中東地區戰爭等因素瞬息萬變的大環境下，雙方將於能源供應鏈方面保持緊密合作。

李在明預計21日前往越南河內，並於22日跟越南共產黨中央委員會總書記、國家主席蘇林舉行會談。

魏聖洛說道，李在明此次訪問期盼加強與越南在核能、重要礦產等關鍵領域的互利戰略合作。

韓國 李在明 印度 越南 中東

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