中國大陸迫害天主教徒 人權組織籲教宗重新審議梵中協議

國際組織「人權觀察」調查指出，中共政府近年持續升高對國內天主教徒的壓迫，包括意識形態控制、監控和旅行限制，2018年簽署的梵中協議助長中共壓迫行徑，教宗良十四世應盡快重新審議梵中協議。

人權觀察組織（Human Rights Watch）15日發布調查指出，中國國家主席習近平2016年4月開始推動「宗教中國化」運動，宗教場所與教義被要求反映以漢族為中心的文化及中國共產黨意識形態；2018年梵蒂岡與中國簽署「主教任命臨時協議」，雖結束長達數十年的中國主教任命爭端，但也助長中共對國內天主教徒鎮壓。

「人權觀察」中國問題研究員尤魯永（YalkunUluyol）疾呼，「教宗良十四世（Pope Leo XIV）應緊急重新審議梵中協議，並敦促北京停止對地下教會、神職人員和信徒的迫害和恐嚇」。

人權觀察表示，此次調查訪問9位身處中國境外、對中國天主教生活有第一手了解的人士，及多位宗教自由和中國天主教問題專家。人權觀察7日曾向中國政府和梵蒂岡發送調查摘要、徵求意見，雙方均未回應。

調查報告指出，中國政府長期限制天主教徒的宗教自由，只允許在官方認可、中國愛國教會管理的教堂舉行儀式，受影響最大的是拒絕效忠中共的地下天主教團體，自習近平2012年11月上任以來，宗教環境日益受壓制。

調查指出，根據2018年梵中協議，北京可提名主教候選人，教宗可行使否決權，但協議全文從未公開。該協議已續簽3次，目前有效期限至2028年10月，「但教宗從未行使否決權，即使中國政府曾單方面任命主教，違反協議規定。教宗良十四世去年5月上任後也批准了北京提出的5項人事任命」。

調查引述媒體與研究機構資料，自2018年協議簽署以來，中國當局透過任意拘留、強迫失蹤、酷刑折磨以及軟禁等手段，迫使地下天主教團體加入愛國會。

一位中國信徒向人權觀察表示，「他的教堂遭拆毀、十字架被移除、教友受到威脅逮捕，梵中協議使他們別無選擇，只能加入官方教會」。另一位中國信徒直言，該協議已被證明是「合法摧毀地下教會的巧妙武器」，長年遭迫害的地下教會主教若非去世，就是被官方任命的主教取代。

調查指許多中國地下天主教徒感到被梵蒂岡背叛。一位曾與數十位中國天主教徒談話的專家說，「雖然地下教會信徒早已習慣中國政府迫害，但自2018年以來，信徒感覺梵蒂岡也在對他們下手」。

一位旅居海外的神父說，許多地下教會主教年事已高，梵蒂岡未任命新主教，這些教會或許能靠神父撐一段時間，但長遠來看，中國地下天主教徒終將消失。

調查顯示，近年中國政府也加強對官方教會管制，監控意識形態、宗教活動及對外關係。中共當局對神職人員採取密集政治培訓，在某些地區甚至每週2次，「神職人員講道內容需獲得相關部門批准，參加教堂活動實行登記制度，並禁止兒童進入教堂」。

人權觀察表示，2025年12月，中國通過限制天主教神職人員出境旅行的新規定，要求所有天主教神職人員向相關部門提交旅行證件，不論公私理由的出境旅行，均需獲得國家批准，中共也限制外國人在中國進行宗教活動。

人權觀察表示，中國政府對天主教徒的壓迫違反「聯合國世界人權宣言」，侵犯宗教信仰、言論、結社、行動等自由權利。尤魯永呼籲，教廷和各國政府應敦促北京尊重中國天主教徒和其他信徒的宗教自由。