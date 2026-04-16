京都11歲男童命案…前刑警揭報警過快4大疑點 「新婚旅行時間」成關鍵

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，37歲繼父安達優季供稱殺害男童並獨自棄屍。前刑警歸納出「4大疑點」，包括校方通知家長男童未到校，繼父沒有先找人就報警失蹤、行車記錄器沒有拍到關鍵畫面，還有尋人傳單準備太快等，種種不自然狀況啟人疑竇。

朝日電視台報導，前兵庫縣警刑事部長棚瀬誠指出，從男童失蹤起，他就覺得繼父的行動有許多不對勁之處，並歸納出「4大疑點」。

●第1項疑點：報警過快 未經搜尋即認定失蹤

案發的3月23日上午，安達優季聲稱開車將男童送至小學附近，校方於11時50分左右發現男童未到校，隨後通知家長。令人疑惑的是，繼父在接獲校方通知約10分鐘後，便立即報警。

棚瀨誠指出，「沒來學校等於失蹤，通常不會立刻這樣判斷。一般情況下，家長會先想，為什麼沒去學校？是不是回家了？還是去了親戚家？或是跑去哪裡玩了，會先到處找一輪，確認『人真的不見了』才報案。」

他表示，僅因學校通知未到校就直接認定失蹤，並迅速報警，這點相當不自然。

●第2項疑點：行車記錄器無關鍵畫面

根據消防相關人士透露，警方確認過安達優季車上安裝的行車記錄器，並沒有安裝拍攝乘客的鏡頭，僅有朝車外錄影。

相關人士透露，拍攝的是車子前後的外部畫面，但都沒有拍到男童身影，而且不知道是否因為設備過於老舊，錄影畫面斷斷續續。

●第3項疑點：尋人傳單有太多細節

案發後不久，安達家外隨即張貼「請勿拍照、錄影與採訪」的告示，張貼方式非常結實，似乎準備周全。更引人注意的是，繼父在男童失蹤隔天，立即於車站等地發放尋人傳單，呼籲民眾提供情報。

傳單上詳細記載男童失蹤當時的衣著，外套、上衣都有對應照片，褲子則是附上男童穿著同一條褲子的生活照，甚至還有的鞋子清晰放大照片。

棚瀨誠分析，「一般人不會特地去拍鞋子，後續在山區發現鞋子可能是有意為之。他很可能是為了扮演『孩子失蹤父親』的身分，事前預做準備。」

●第4點：台灣新婚旅行預訂時間成關鍵

相關人士透露，安達優季與男童母親去年12月再婚，原本計劃於男童失蹤隔天的3月24日起連休3天，一家人前往台灣進行新婚旅行。

對此，棚瀨誠認為，關鍵不在於旅行本身，而在於何時預訂。「如果是半年前就安排，那可能沒有問題。預定旅行的時間點是一個重要線索，警方很可能已經展開調查。」

此外，當地居民表示，安達優季在社區存在感不高，鮮少露面，給人印象偏陰沉。案發後，男童母親顯得極為憔悴，但繼父在搜尋期間幾乎未發言，兩人反應差異明顯，也成為外界討論焦點。