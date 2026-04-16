快訊

「魏兩億」是誰？柯、黃合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

原本計畫來台？京都男童命案 前刑警揭4疑點「旅行預訂時間」成關鍵

台股量價榜熱股一次看 聯發科連4漲還在衝？奪成交值亞軍背後動能揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

京都11歲男童命案…前刑警揭報警過快4大疑點 「新婚旅行時間」成關鍵

中央社／ 東京16日專電
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部。
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部。

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，37歲繼父安達優季供稱殺害男童並獨自棄屍。前刑警歸納出「4大疑點」，包括校方通知家長男童未到校，繼父沒有先找人就報警失蹤、行車記錄器沒有拍到關鍵畫面，還有尋人傳單準備太快等，種種不自然狀況啟人疑竇。

朝日電視台報導，前兵庫縣警刑事部長棚瀬誠指出，從男童失蹤起，他就覺得繼父的行動有許多不對勁之處，並歸納出「4大疑點」。

●第1項疑點：報警過快 未經搜尋即認定失蹤

案發的3月23日上午，安達優季聲稱開車將男童送至小學附近，校方於11時50分左右發現男童未到校，隨後通知家長。令人疑惑的是，繼父在接獲校方通知約10分鐘後，便立即報警。

棚瀨誠指出，「沒來學校等於失蹤，通常不會立刻這樣判斷。一般情況下，家長會先想，為什麼沒去學校？是不是回家了？還是去了親戚家？或是跑去哪裡玩了，會先到處找一輪，確認『人真的不見了』才報案。」

他表示，僅因學校通知未到校就直接認定失蹤，並迅速報警，這點相當不自然。

●第2項疑點：行車記錄器無關鍵畫面

根據消防相關人士透露，警方確認過安達優季車上安裝的行車記錄器，並沒有安裝拍攝乘客的鏡頭，僅有朝車外錄影。

相關人士透露，拍攝的是車子前後的外部畫面，但都沒有拍到男童身影，而且不知道是否因為設備過於老舊，錄影畫面斷斷續續。

●第3項疑點：尋人傳單有太多細節

案發後不久，安達家外隨即張貼「請勿拍照、錄影與採訪」的告示，張貼方式非常結實，似乎準備周全。更引人注意的是，繼父在男童失蹤隔天，立即於車站等地發放尋人傳單，呼籲民眾提供情報。

傳單上詳細記載男童失蹤當時的衣著，外套、上衣都有對應照片，褲子則是附上男童穿著同一條褲子的生活照，甚至還有的鞋子清晰放大照片。

棚瀨誠分析，「一般人不會特地去拍鞋子，後續在山區發現鞋子可能是有意為之。他很可能是為了扮演『孩子失蹤父親』的身分，事前預做準備。」

●第4點：台灣新婚旅行預訂時間成關鍵

相關人士透露，安達優季與男童母親去年12月再婚，原本計劃於男童失蹤隔天的3月24日起連休3天，一家人前往台灣進行新婚旅行。

對此，棚瀨誠認為，關鍵不在於旅行本身，而在於何時預訂。「如果是半年前就安排，那可能沒有問題。預定旅行的時間點是一個重要線索，警方很可能已經展開調查。」

此外，當地居民表示，安達優季在社區存在感不高，鮮少露面，給人印象偏陰沉。案發後，男童母親顯得極為憔悴，但繼父在搜尋期間幾乎未發言，兩人反應差異明顯，也成為外界討論焦點。

京都 日本

延伸閱讀

日本京都男童命案…關鍵疑點浮上檯面 物證分散疑刻意擾亂調查

現場疑點重重…日本京都11歲男童命案 日媒曝繼父承認涉棄屍

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

日本京都男童命案…繼父稱獨自棄屍 多次轉移遺體以防被發現

相關新聞

京都11歲男童命案…前刑警揭報警過快4大疑點 「新婚旅行時間」成關鍵

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，37歲繼父安達優季供稱殺害男童並獨自棄屍。前刑警歸納出「4大疑點」，包括校方通知家長...

中斷對話多年…內唐亞胡將與黎巴嫩總統奧恩通話 以色列部長證實

以色列創新、科學和技術部長加姆里爾表示，總理內唐亞胡今天將與黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）通話。這項說法是以色...

俄軍大規模夜襲釀14死…烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯再度對國境展開攻擊，過去24小時內擊落31枚俄羅斯飛彈、636架無人機，或使其失效。當局指出，...

高市早苗入選時代百大 小池百合子讚打破「鐵天花板」

美國「時代雜誌」今天公布2026年百大最具影響力人物名單，日本首相高市早苗入選，東京都知事小池百合子撰文介紹，稱高市打破...

中國大陸駐日大使館爆收恐嚇信！揚言「襲擊、殺人」震驚曝光

日本共同社報導，中國大陸駐日本大使館16日舉辦記者會，透露稱曾於3月接獲恐嚇信，內容寫著「將襲擊大使館」、「殺光支那人」等。

邊發傳單邊藏屍…京都11歲男童命案 繼父背景與家庭關係曝光

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，37歲繼父安達優季供稱殺害男童並獨自棄屍。日媒透過訪查鄰居與民眾，逐漸拼湊出男童家庭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。