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俄軍大規模夜襲釀14死…烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機
烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯再度對國境展開攻擊，過去24小時內擊落31枚俄羅斯飛彈、636架無人機，或使其失效。當局指出，至少14人命喪夜間的大肆轟炸。
路透社報導，空軍在Telegram聲明指出：「這段期間，敵方對烏克蘭發動兩波聯合攻擊，動用地面及空中發射的飛彈和攻擊無人機。」
空軍指出，總計偵測到703個俄羅斯空中目標。
法新社報導，自從這場已經持續4年的戰爭爆發以來，莫斯科幾乎每晚都出動數百架無人機攻擊烏克蘭，基輔則以經常對俄羅斯境內進行打擊回應。
這波攻擊發生於東正教復活節停火結束之後。雙方均指控對方大規模違反剛結束的32小時停火。
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