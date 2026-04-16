快訊

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

李乾龍座車疑遭裝追蹤器 新北市警局長：專案小組報檢方指揮偵查

聽新聞
0:00 / 0:00

俄軍大規模夜襲釀14死…烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

中央社／ 基輔16日綜合外電報導
圖為16日烏克蘭救援人員在基輔一處民用物資儲存設施遭俄羅斯攻擊的現場進行救援。歐新社
圖為16日烏克蘭救援人員在基輔一處民用物資儲存設施遭俄羅斯攻擊的現場進行救援。歐新社

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯再度對國境展開攻擊，過去24小時內擊落31枚俄羅斯飛彈、636架無人機，或使其失效。當局指出，至少14人命喪夜間的大肆轟炸。

路透社報導，空軍在Telegram聲明指出：「這段期間，敵方對烏克蘭發動兩波聯合攻擊，動用地面及空中發射的飛彈和攻擊無人機。」

空軍指出，總計偵測到703個俄羅斯空中目標。

法新社報導，自從這場已經持續4年的戰爭爆發以來，莫斯科幾乎每晚都出動數百架無人機攻擊烏克蘭，基輔則以經常對俄羅斯境內進行打擊回應。

這波攻擊發生於東正教復活節停火結束之後。雙方均指控對方大規模違反剛結束的32小時停火。

烏克蘭 俄羅斯 基輔 莫斯科 無人機 空軍

延伸閱讀

烏克蘭推「機器人突擊」新戰法 前線百次攻擊見成效

F-15E遭擊落後美軍大搶救至少毀6架軍機！網傳陰謀論「美國搶鈾失敗」

防空彈藥耗盡…海灣國向南韓買飛彈、洽烏克蘭買無人機

相關新聞

俄軍大規模夜襲釀14死…烏克蘭擊落31枚飛彈、636架無人機

烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯再度對國境展開攻擊，過去24小時內擊落31枚俄羅斯飛彈、636架無人機，或使其失效。當局指出，...

邊發傳單邊藏屍…京都11歲男童命案 繼父背景與家庭關係曝光

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，37歲繼父安達優季供稱殺害男童並獨自棄屍。日媒透過訪查鄰居與民眾，逐漸拼湊出男童家庭...

中國大陸駐日大使館爆收恐嚇信！揚言「襲擊、殺人」震驚曝光

日本共同社報導，中國大陸駐日本大使館16日舉辦記者會，透露稱曾於3月接獲恐嚇信，內容寫著「將襲擊大使館」、「殺光支那人」等。

高市早苗入選時代百大 小池百合子讚打破「鐵天花板」

美國「時代雜誌」今天公布2026年百大最具影響力人物名單，日本首相高市早苗入選，東京都知事小池百合子撰文介紹，稱高市打破...

共同社：貝森特擬在川習會前後訪日本 料談稀土供應鏈

據共同社報導，美國財政部長貝森特正積極協調，計劃於5月中旬美中首腦峰會（川習會）前後對日本進行訪問。消息指，美日雙方將圍繞中國主導地位顯著的稀土等關鍵礦產供應鏈多元化問題深入交換意見。

10個月沒回家！美航艦「福特號」部署295天 破越戰後最長紀錄

全球最大的航空母艦、美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）在接近10個月的部署期間，參與委內瑞拉軍事行動及對伊朗戰爭，並於15日打破越戰以來最長部署紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。