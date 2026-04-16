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全球衝突威脅升溫 澳洲國防支出將增至GDP3%

中央社／ 坎培拉16日綜合外電報導
澳洲國防部長馬勒斯今天指出，因應全球武裝衝突升溫，澳洲將於2033年前把國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的3%。美聯社
澳洲國防部長馬勒斯今天指出，因應全球武裝衝突升溫，澳洲將於2033年前把國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的3%。美聯社

澳洲國防部長馬勒斯今天指出，因應全球武裝衝突升溫，澳洲將於2033年前把國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的3%。

法新社報導，馬勒斯（Richard Marles）在坎培拉發表演說時表示：「過去對動用武力與軍事脅迫具有約束力的國際規範，正持續遭到侵蝕。」他並概述增加飛彈防禦、無人機和導向武器庫存支出的計畫。

馬勒斯說：「目前涉入衝突的國家數量，已超過第二次世界大戰結束以來任何時期，且遍及全球各區域。」

根據馬勒斯，與2024年國防戰略相較，澳洲未來10年的額外國防支出將達530億澳元（約新台幣1.2兆元）。

短期而言，未來4年國防支出將額外增加140億澳元。

為達到GDP3%的目標，澳洲調整了原本計算國防預算的方式，比照北大西洋公約組織（NATO）的標準，將軍人退休俸及國防情報等項目納入統計。

馬勒斯說明，這有助於與其他國家進行比較；按新計算方式，澳洲今年國防支出占GDP2.8%，高於多數歐洲及亞洲國家。

然而，澳洲這項新支出目標仍未達美國戰爭部長赫塞斯（Pete Hegseth）去年要求澳方投入的GDP3.5%。

美國盟友澳洲近年警惕中國海軍擴張，因而調整國防布局，聚焦飛彈打擊能力，以及嚇阻來自北方的潛在敵對勢力。

澳洲 無人機

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