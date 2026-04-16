泰國副總理兼外長訪阿曼 談中東局勢加強安全合作

泰國副總理兼外長希哈薩昨天在阿曼與阿曼副總理阿勒賽義德會面，並對阿曼協助拯救在荷莫茲海峽遭拋射體擊中的泰國貨輪船員致謝，雙方也就中東局勢交換意見，及探討加強安全合作的途徑。

泰國副總理兼外交部長希哈薩（SihasakPhuangketkeow）現正訪問阿曼，外交部今天發布新聞稿表示，希哈薩昨天與阿曼負責國防事務的副總理阿勒賽義德（Sayyid Shihab bin Tarik Al Said）見面。

希哈薩對阿曼當局及阿曼皇家海軍對泰國散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree）上20名泰國船員提供援助表示感謝，他也請求阿曼為泰國船隻安全通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）提供協助。

泰國散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」3月行經關鍵航道荷莫茲海峽時，被不明拋射體擊中，導致船尾爆炸起火，船上20名船員成功逃生，但有3名泰國船員不幸喪生。

希哈薩與阿勒賽義德也就中東局勢，以及維護航行自由與海上航線安全的重要性交換意見，泰方稱讚阿曼在抱持中立立場上所發揮的作用，並對該區域緊張局勢加劇表示關切。

希哈薩也向阿曼重申泰國願意支持阿曼在緩和緊張局勢方面發揮調解作用，雙方強調外交與對話，對緩和緊張局勢、實現區域持久和平與穩定至關重要。

另外，泰國外交部還指出，泰國與阿曼雙方表示願深化各項合作，其中包括國防工業領域。

此前，阿曼國防部與泰國馬爾森造船公司（Marsun）2024年曾簽署一份合約，旨在為阿曼皇家海軍採購艦艇。泰國政府稱該合約是一個重要的里程碑，為未來更緊密的安全合作奠定基礎。