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高市早苗入選時代百大 小池百合子讚打破「鐵天花板」

中央社／ 東京16日專電
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

美國「時代雜誌」今天公布2026年百大最具影響力人物名單，日本首相高市早苗入選，東京都知事小池百合子撰文介紹，稱高市打破了日本政壇長年來的「鐵天花板」。

「時代雜誌」（Time）網站今天公布的2026年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential Peopleof 2026），分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「領袖」（Leaders）、「巨人」（Titans）、「先鋒」（Pioneers）、「革新者」（Innovators）等6項類別。

高市早苗被列在領袖類別，共同入榜的還有教宗良十四世、美國總統川普、美國國務卿魯比歐（MarcoRubio）、中國國家主席習近平、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、以色列總理內唐亞胡、墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）、美國加州州長紐森（Gavin Newsom）等人。

高市於2025年10月就任日本首位女性首相。小池百合子撰文表示，日本政壇過去有一道阻擋女性擔任國家最高決策職位的「鐵天花板」。在高市漫長的政治生涯中，她不斷挑戰這項限制，「自日本女性獲得投票權以來已過80年，她終於打破了這道天花板」，並指出「這項突破對長期由男性主導的政界帶來衝擊」。

小池寫道，「高市首相的崛起，證明日本社會已經成熟到足以選出並接納女性擔任最高領導人」。

她最後表示，「一個能讓女性充分發展的社會，才是人人都能展現自我本色的社會。唯有當占據一半人口的女性能更耀眼地發光，我們的未來才會充滿活力。我歡迎高市的崛起，並將其視為實現這種未來的重要一步」。

日本經濟新聞報導，「時代雜誌」每年在徵詢外部意見後，從政治、文化、藝術等領域選出百大最具影響力人物。2025年，日本入選者包括演員真田廣之，以及搖滾樂團X JAPAN成員YOSHIKI；今年則僅有高市早苗入選。

高市早苗 小池百合子 良十四世 川普 美國

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