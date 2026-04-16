中國大陸駐日大使館爆收恐嚇信！揚言「襲擊、殺人」震驚曝光

日本共同社報導，中國大陸駐日本大使館16日舉辦記者會，透露稱曾於3月接獲恐嚇信，內容寫著「將襲擊大使館」、「殺光支那人」等。

日本一名自衛官3月24日曾闖入中國駐東京大使館後被捕，日本防衛大臣小泉進次郎3月27日曾在記者會就此表示，「實在令人遺憾」，並稱「自衛隊維持紀律相當重要」。

這起事件被捕的人是隸屬於陸上自衛隊蝦野駐屯地的3等陸尉（相當於他國陸軍少尉）村田晃大。東京都警視廳指出，村田被捕後供稱「向大使表達意見後，若不被接受的話打算自盡，讓對方大吃一驚」，希望說服「中國克制強硬的發言」。不過，中方主張，這名男子「當時威脅殺害中國外交人員」。

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