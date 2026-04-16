智利右翼新總統推經濟改革 公布減稅等40多項措施

智利新任右派總統卡斯特今天宣布，將推動超過40項經濟改革措施，包括減稅和提撥重建經費，目的是打破過去的經濟循環。

法新社報導，卡斯特（Jose Antonio Kast）今天在他自3月11日上任以來首場電視演說中表示：「我們將於未來幾天向國會提出涵蓋重建、經濟及社會發展的法案，其中包含40多項措施。」

這份提案包括將企業所得稅從現行的27%逐步調降至23%，不過左派在野陣營已表態反對這項舉措，認為此舉將削弱公共財政。

卡斯特指出，整體規畫的目標為在他2030年任期屆滿前將失業率降至6.5%，將經濟成長年增率從去年約2.5%推升至4%左右，並使公共財政恢復收支平衡。

這些改革也計劃重建遭野火摧毀的1000多間住宅，並提出暫時調降新屋銷售增值稅等租稅優惠，以及吸引資金回流的措施。

這是卡斯特3月11日就職以來首度提出的重大政策，反映他在競選期間大幅削減支出的承諾。智利過去4年是由左派總統波里奇（Gabriel Boric）執政。

路透社報導，不過卡斯特未掌握國會多數席次，恐影響其推動政策的能力。其右翼盟友陣營在眾議院155席中擁有76席，在參議院50席中占有25席。