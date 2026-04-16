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邊發傳單邊藏屍…京都11歲男童命案 繼父背景與家庭關係曝光

中央社／ 東京16日專電
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部

日本京都府南丹市11歲男童死亡事件，37歲繼父安達優季供稱殺害男童並獨自棄屍。日媒透過訪查鄰居與民眾，逐漸拼湊出男童家庭狀況，以及繼父的為人。有店家回憶，他來店內發送尋人傳單時面無表情、沉默不語，讓人感覺很不自然。

日本警方上午宣布成立由刑事部長領導的專案搜查本部。警方表示，已確認男童在3月23日失蹤當天早上仍然存活，安達優季已經供稱棄屍是由他單獨所為。警方持續釐清犯案動機與男童死因。

讀賣新聞報導，南丹市一名60多歲的男店主表示，3月下旬，有一名疑似為安達優季的男子與一名女性親屬一同來到他的店裡，詢問是否有看到男童。

他回憶，當時女性神情焦急，遞出呼籲提供線索的傳單，男子則始終面無表情、沉默不語。他表示，「讓人感覺很不自然。」

產經新聞、NEWS Post Seven報導，男童失蹤當天，安達優季主動向警方報案，聲稱已將男童送到學校。據了解，他與男童母親去年再婚並同住，入贅改姓安達，但在附近居民之間，卻有不少人表示「從未見過他」。

一名鄰居指出，男童是獨生子，原本與母親及祖母同住，給人的印象是「家庭感情很融洽」，也曾看過母子一起外出散步。但該名鄰居表示：「從沒見過父親，也不知道他是什麼樣的人。」

另一名在男童出生前就與安達家有往來的鄰居說，「這一帶鄰里往來非常密切，甚至會隨意進出彼此家裡，不過安達媽媽可能比較現代，似乎不太擅長這種人際往來。她回到這裡後再婚，但安達家奶奶不太願意談及再婚的事情，只聽說對方是她職場上的人，我和我祖父實際上幾乎沒見過他。」

「週刊文春」披露，男童母親與嫌疑人在一家製造電氣機械器具的工廠認識。男童母親原本在東京擔任美容師，結婚生子後離婚，之後回到老家南丹市。

另一方面，嫌疑人畢業於京都市的高中後，以正式員工身分進入該工廠工作。據說他工作態度認真，逐步獲得升遷，不久前被升為品管課課長。他擅長使用電腦，在上司之間評價不差。

一名同事表示，「或許是因為太太曾是美容師的關係，前一陣子他還燙了一頭捲髮，戴著黑框眼鏡，乍看下有點像電腦宅男。因為個子不高，我記得他總是穿著厚底鞋。」

他與男童母親結婚經歷一番波折。同事透露，他之前和同工廠年長他16歲的女性結婚，且有一個今年大約10歲的孩子。即便如此，他還是喜歡上了身為單親媽媽的男童母親。休息時間，兩人總是在休息室裡卿卿我我。後來，公司為此把男童母親調到其他部門。

不過，兩人並未就此分手。同事稱，嫌疑人和年長他16歲的妻子離婚，並在去年12月與男童母親再婚。

同事指出，自從他開始和男童母親交往後，就變得經常請假不去上班，也常帶著心事重重的表情，「我們其實一直很擔心他。」

據報導，嫌疑人小學與國中時期的同學則稱，他常常把大家的意見整理起來，是負責最後統籌的角色，國中時還當過學生會會長，性格溫和，也很孝順祖父母。

不過，有同學透露，大概在小學五、六年級的時候，有一次他突然大喊「你這傢伙！」然後把桌子往牆上砸，好像是有同學講了關於他奶奶或家庭的事情，可能說得太過分，把他激怒。

同學稱，「他不是慢慢累積怒氣，而是突然爆發。正因為他平常很溫和，這件事才特別讓人印象深刻。」

失蹤 東京 日本 京都 日媒

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