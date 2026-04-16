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共同社：貝森特擬在川習會前後訪日本 料談稀土供應鏈

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國財政部長貝森特。路透
美國財政部長貝森特。路透

據共同社報導，美國財政部長貝森特正積極協調，計劃於5月中旬美中首腦峰會（川習會）前後對日本進行訪問。消息指，美日雙方將圍繞中國主導地位顯著的稀土等關鍵礦產供應鏈多元化問題深入交換意見。

報導指，貝森特此行預計將與日本財務相片山皋月，以及兼任「重要物資穩定確保擔當相」的經濟產業相赤澤亮正分別舉行雙邊會談。

若訪日計畫順利成行，這將是貝森特繼去年10月以來首度再訪日本。惟行程存在變數，可能因中東局勢演變而延後。預計雙方將就當前全球供應風險升溫背景下的原油市場走勢，以及中國主導地位顯著的稀土等關鍵礦產供應鏈多元化問題深入交換意見。

美國總統川普上月宣布，將於5月14至15日赴北京與大陸國家主席習近平舉行峰會。此次峰會先前曾因美伊戰爭而被迫推遲，預計貝森特屆時亦將隨行訪問北京。

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