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10個月沒回家！美航艦「福特號」部署295天 破越戰後最長紀錄

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍「福特號」航空母艦2025年6月23日自維吉尼亞州諾福克海軍基地出發。美聯社
美國海軍「福特號」航空母艦2025年6月23日自維吉尼亞州諾福克海軍基地出發。美聯社

全球最大的航空母艦、美國海軍「福特號」（USS Gerald R. Ford）在接近10個月的部署期間，參與委內瑞拉軍事行動及對伊朗戰爭，並於15日打破越戰以來最長部署紀錄。

美國海軍學會新聞網（USNI News）彙整資料指出，「福特號」在海上第295天，已超越過去50年航艦最長部署紀錄。此前紀錄由「林肯號」（USS Abraham Lincoln）保持，該艦於2020年新冠疫情期間曾部署294天。

「福特號」2025年6月自維吉尼亞州諾福克母港出發，前往地中海部署，10月改派至加勒比海，參與逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛的軍事行動，隨後因應伊朗緊張升高轉往中東，在地中海參與美伊戰爭初期行動，並於3月初穿越蘇伊士運河進入紅海。不過，艦上一處洗衣設施發生火災，被迫折返地中海維修。

「福特號」長時間部署也引發外界關注，長期遠離家人對官兵的影響，以及艦艇與設備承受的壓力。維吉尼亞州聯邦參議員凱恩（Tim Kaine）表示，這次創紀錄的部署對船員心理健康與福祉造成「嚴重影響」，並指出火災曾導致600名水兵一度無處可睡。他在聲明中說：「他們應該與親人團聚，而不是被一位把美軍當成自己禁衛軍的總統派往世界各地。」

海軍官員雖尚未正式宣布「福特號」部署破紀錄，但也未否認美國海軍學會新聞網（USNI News）整理的數據。五角大廈官員尚未說明「福特號」部署將持續多久，但海軍兩位最高階將領均公開表示，預計部署時間約為11個月，意味該艦可能在5月底返國。

「福特號」295天的部署仍未超越冷戰時期最長紀錄，該紀錄由已退役的「中途島號」（USS Midway）保持，曾於1972至1973年間部署332天。較近期而言，「尼米茲號」（USS Nimitz）在2020至2021年間執勤並遠離家園共341天，但其中包含在美國境內為防止新冠疫情擴散而進行的延長隔離。

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