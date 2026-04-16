美國承諾動搖與戰事壓力下 日本軍售鬆綁引盟友關注

路透社報導發現，隨著美國總統川普對盟友的安全承諾產生動搖，且伊朗與烏克蘭的戰爭使美國武器供應吃緊，日本即將放寬武器出口規則的消息引發了從華沙到馬尼拉的強烈關注。

路透社報導，日本首相高市早苗所屬執政黨本週批准了這些變更，她正試圖振興這個和平主義國家的國防工業基礎。3位日本政府官員告訴路透社，她的政府最快將於本月正式採納新規則。

儘管日本自第二次世界大戰以來很大程度上與全球軍事市場隔絕，但日本自身的軍費支出——今年達600億美元——足以支撐一個具備製造潛艦和戰機等先進系統能力的龐大國防工業。

根據路透社對東京日本官員和外國外交官的採訪，潛在的新客戶包括波蘭軍隊和菲律賓海軍，這些國家正在因應地區安全挑戰進行現代化改造。

東芝（Toshiba）和三菱電機（Mitsubishi Electric）等國防承包商高管表示，他們正在招聘員工並增加產能以應對需求，並提供了一些此前未經報導的細節。

兩位日本官員透露，高市政府可能首批批准的交易之一是向菲律賓出口二手巡防艦，菲律賓目前正與北京在南海陷入海上對峙。路透社率先報導了這筆可能交易的時間表，官員表示，隨後可能還會出口飛彈防禦系統。

波蘭駐日本大使館副館長博古謝夫斯基（MariuszBoguszewski）表示，華沙和東京可以幫助填補彼此軍械庫的缺口，在反無人機和電子戰系統等領域進行合作。

他補充說，「有了日本的參與，我們可以克服一些瓶頸」，但他未提供具體交易細節。

波蘭WB集團是歐洲最大的私人國防承包商之一，去年與日本新明和工業（ShinMaywa）簽署了一項初步的無人機協議。

另外3位歐洲外交官表示，日本的放寬政策提供了一個機會，以減輕他們對因衝突而產生的美國武器產能的沉重依賴。據要求匿名的外交官透露，川普的不可預測性（例如威脅退出北約和入侵格陵蘭）也增強了實現供應多元化的動力。

高市辦公室婉拒回答針對此報導的特定問題，轉而讓路透社參考她2月20日的一場演講。她在演講中表示，她正在審查管制措施，以加強日本的國防生產並強化盟友的能力。

東京的出口改革先前曾受到包括川普在內的歷屆美國政府鼓勵，他們渴望盟友為共同防禦做出更多貢獻。

白宮發言人凱利（Anna Kelly）未回應路透社關於日本政策變動的問題，但表示在川普和高市的領導下，兩國關係比以往任何時候都更加緊密。

中國外交部未回應有關日本巡防艦可能送往菲律賓的問題。