安達曼海船難250人凶多吉少 洛興雅困境再受關注

根據聯合國難民署和國際移民組織說法，一艘前往馬來西亞的拖網漁船日前在安達曼海（Andaman Sea）翻覆，至少250人恐已罹難或失蹤，包括洛興雅難民與孟加拉公民。

美聯社報導，孟加拉海岸防衛隊發言人昨天表示，本月9日有9人獲救，包括3名緬甸穆斯林少數族裔洛興雅（Rohingya）人和6名孟加拉人，並說懸掛孟加拉國旗的貨輪「梅格納驕傲號」（M.T. Meghna Pride）人員在海上發現這9人後將他們救起。

目前不清楚搜救行動狀況或船隻確切沉沒時間。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）和國際移民組織（IOM）14日在聯合聲明中說，這艘拖網漁船從孟加拉南部科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar）地區的代格納夫（Teknaf）出發，搭載大量乘客前往馬來西亞。

國際移民組織昨天在聲明中表示，這艘船在本月9日沉沒。

聯合國難民署和國際移民組織說，船上人數超載，遇上強風與惡劣海象，導致船隻失控翻覆。

一名獲救生還的洛興雅女性昨天敘述自身遭遇，稱她本月4日啟程前往馬來西亞，船難發生時，船上約有20名女性。

她說：「我在海上漂流兩天一夜。這艘拖網漁船上有很多人，但船沉後，我不知道其他人下落。」

法新社報導，船上的洛興雅人很可能是離開位於孟加拉科克斯巴扎爾的大型難民營。當地有超過100萬名難民被迫逃離飽受戰火蹂躪的緬甸若開邦（RakhineState），他們生活在極其惡劣的環境中。

若開邦一直是緬甸軍方與反叛組織若開軍（ArakanArmy）激烈交戰的地區。

每年都有洛興雅人冒險乘船出海，尋找更好的生活環境，他們搭乘的破舊船隻往往是由人口販運集團經營。

孟加拉警方昨天表示，他們已就這起事件逮捕6名涉嫌人口販運的人員。

路透社報導，部分倖存者說，船上擠了將近300人，包括婦孺、船員以及疑似人蛇。

一名倖存者表示，乘客在海上熬了4天4夜，當時情況迅速惡化。為了躲避巡邏人員，人蛇強迫乘客擠進原本用來放魚和漁網的狹小儲藏艙。

這名倖存者說「裡面幾乎沒有氧氣…我們無法呼吸」，還說至少有30人在船翻覆前就窒息身亡。