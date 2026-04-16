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前美陸戰隊員澳洲上訴失利恐引渡 美控代訓中國飛官

中央社／ 坎培拉16日綜合外電報導

退役後赴中國工作的前美國陸戰隊飛行員杜甘（Daniel Duggan）4年前在澳洲被捕，面臨引渡到美國受審，他向澳洲法院提起上訴一案，如今獲判敗訴。

法新社報導，57歲的杜甘被美國指控，非法訓練中國軍方飛行員降落航空母艦。他於2022年在澳洲新南威爾斯州奧倫奇鎮（Orange）被捕，之後一直被拘押在監。被捕當時他才剛結束在中國近10年的航空顧問一職，返回澳洲居住。

杜甘否認美方提出的指控。就在他被捕的前幾天，英國方面也才警告所屬數十名退役軍事飛行員，不要為一家南非飛行訓練學校工作，這所學校正在訓練大批中國飛行員，而杜甘10年前曾在這所學校工作。

今天在澳洲法院外，杜甘的妻子沙芙琳（Saffrine）表示對判決感到失望，並呼籲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）阻止這起已獲批准的引渡案。她說：「我們的總理可隨時推翻這項決定。」

杜甘的律師團表示，是否再提上訴，將有28天考慮時間。

根據美國2017年起訴書，指控杜甘於2009至2012年間，透過南非的一家飛行學校為中國軍事飛行員提供訓練，涉及違反美國對外軍售禁令及洗錢等4項罪名。

杜甘的律師主張，沒有證據顯示杜甘所訓練的中國飛行員，具有軍方身分。杜甘方律師曾辯稱，引渡的前提是 所涉行為在美澳兩國皆屬犯罪，但當時澳洲並無完全對等的法律。

受訓飛行員所屬的中國國營航空工業集團（AVIC），後來遭美國制裁，被認定與中國軍方有關。

已入籍澳洲的杜甘，於2013年自澳洲移居中國，據傳在北京擔任「航空顧問」。他的律師先前指出，2014年杜甘遭中國禁止出境，並開始為家人安全感到擔憂。

法新社報導，杜甘因寄電子郵件給中國公民蘇斌，被美國調查人員盯上。蘇斌曾負責招募西方退役軍事飛行員來訓練中國飛行員，他於2016年在美國被定罪，理由是駭入美國國防承包商電腦系統。

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