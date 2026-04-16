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川普：以黎領袖16日展開對話
美國總統川普今天表示，以色列與黎巴嫩領袖16日將展開對話。以、黎兩國大使昨天才在華府舉行數十年來首次直接會談。
法新社報導，川普在社群媒體發文寫道：「正努力為以色列與黎巴嫩爭取一點喘息空間。這兩國領袖已很久沒有對話，大概34年。這將在明天發生。」他並未說明哪些人將參與這次對話，也未提供進一步細節。
伊朗支持的真主黨（Hezbollah）3月2日對以色列發動攻擊，黎巴嫩因此被捲入中東戰爭，以色列隨後展開攻擊，迄今已造成逾2000人喪命。
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