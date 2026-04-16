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日本京都男童命案…繼父稱獨自棄屍 多次轉移遺體以防被發現

中央社／ 東京16日專電
日本男童安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部
日本男童安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部

日本京都府南丹市發生11歲男童死亡事件，京都府警方今天以涉嫌遺棄屍體罪，逮捕男童的37歲繼父安達優季。日媒報導，他承認殺害男童並獨自棄屍，且曾在不同地點間轉移屍體。

每日新聞、日本新聞網（JNN）報導，警方今天上午10時宣布成立由刑事部長領導的專案搜查本部。

京都府警方透露，安達已供稱棄屍是由他單獨所為。

就讀於南丹市立園部小學的11歲男童3月23日失蹤遺體於4月13日在距離學校約2公里的山林中被發現。

安達優季涉嫌於3月23日上午至4月13日下午之間，將繼子的遺體運往南丹市園部町山區，以及市內其他地點藏匿。男童遺體最終在距離就讀小學西南方約2公里的山區被發現。

安達優季先前向警方表示，他在3月23日上午8時左右把男童送至學校附近後離開，男童隨後失去蹤影。

警方表示，已確認男童在失蹤當天早上仍然存活。

警方指出，安達在將遺體最終棄置於被發現的山區之前，疑似曾在多個不同地點轉移，研判是為了避免遺體被發現。

警方今天再度對嫌犯住處進行搜索，將釐清犯案動機，同時持續釐清男童的死因。

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