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間接釀美台斷交！巴基斯坦為美斡旋歷史曝 掩護季辛吉秘密訪中

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）15日抵達德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉奇（右）會晤。歐新社
巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（左）15日抵達德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉奇（右）會晤。歐新社

美國與伊朗將重啟談判之際，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾15日率團赴德黑蘭為新一輪磋商鋪路。巴基斯坦日前在最後關頭斡旋達陣，促成美伊停火14天，立下大功。彭博資訊報導，事實上，這並非巴基斯坦首次在外交助攻華府，巴基斯坦曾在1971年為時任美國國安顧問季辛吉打掩護，協助他祕密訪中，最終促成美中破冰，隨後導向美國承認中華人民共和國，並與台灣斷交

美伊12日在伊斯蘭馬巴德談判破局，雙方正考慮本周末重返巴基斯坦舉行第二輪會談。作為調解人的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）15日抵達德黑蘭，帶去美方的最新消息，與伊朗外交部長阿拉奇會晤。

彭博資訊15日報導，巴基斯坦並非首度首度衛美國擔任中間人。回顧1971年7月，時任美國總統尼克森與國安顧問季辛吉秘密策畫與中國破冰，當時季辛吉便是藉著訪問巴基斯坦期間佯稱身體不適而秘密前往北京。

半島電視台3月底報導，挖出巴基斯坦50多年前在幕後為華府穿針引線的歷史。

回顧1971年7月，季辛吉在一場公開的亞洲訪問行程中抵達伊斯蘭馬巴德。根據歷史紀錄與關鍵參與者的說法，他在歡迎晚宴上看似突然身體不適。

7月9日凌晨，時任巴基斯坦總統亞雅罕（Yahya Khan）的司機載著季辛吉與3名助理前往一處軍用機場，當時一架巴基斯坦政府專機已在現場待命，機上有4名中方代表。這架飛機在夜間飛往北京；與此同時，一輛誘餌車則駛往距伊斯蘭馬巴德約3小時車程的山城度假地納蒂亞加利（Nathia Gali）。

隨後，季辛吉與時任國務院總理周恩來會談48小時後返回巴基斯坦。這趟行程為尼克森於1972年2月訪問北京鋪路，也促成他與中國領導人毛澤東那場著名握手，推動兩國關係緩和；隨後美國在1979年承認共產中國，並與台灣斷交。

彭博指出，這次巴基斯坦積極調停美伊衝突，一方面是因與川普政府關係升溫。印巴去年5月短暫交戰後，巴方力挺川普斡旋，甚至提名他角逐諾貝爾和平獎；穆尼爾過去1年也多次訪美，川普還稱他是「我最喜歡的陸軍元帥」。另一方面，巴基斯坦也有切身經濟考量。伊朗封鎖荷莫茲海峽衝擊全球能源供應，而巴基斯坦高度依賴經由該航道運輸的石油與液化天然氣，因此更有動機介入斡旋。

美方 中方 巴基斯坦 斷交 美伊衝突

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美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

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