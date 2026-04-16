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韓國世越號慘案12週年 李在明：不應讓悲劇再重演

中央社／ 首爾16日專電
南韓總統李在明。路透資料照
南韓總統李在明。路透資料照

韓國世越號慘案今天屆滿12週年，韓國總統李在明表示，必須記住災難的痛苦，徹底根除將成本置於安全之上的錯誤觀念；為了不讓這樣的悲劇再次重演，所有人必須竭盡全力。另外，總統檔案館最快下個月初公開世越號相關文件目錄。

韓聯社報導，李在明今天在青瓦台主持首席幕僚會議時表示，「作為國政負責人，我將盡最大努力，確保國民的生命與安全不再因為金錢或國家缺失而受到威脅。」他也表示，「謹向罹難者致上哀悼之意，並再次向遺屬與生還者所承受的痛苦表達深切慰問。」

李在明強調，必須記住災難的痛苦，溫柔撫慰受害者的傷痛，並徹底根除將成本置於安全之上、將利益置於生命之上的錯誤觀念，也應確實建立重視生命高於金錢的社會文化。他指出，「為了不讓這樣的悲劇再次重演，我們所有人都必須竭盡全力。」

帶走304條生命的世越號船難已經過了12年，不過仍有許多疑雲未解。韓媒Newsis今天獨家報導，隸屬行政安全部的總統檔案館，對於首爾高等法院近日判定世越號事故當天朴槿惠政府文件目錄「沒有理由不公開」，決定不再上訴。

總統檔案館相關人士表示，將尊重司法判斷，並稱「隨著時間已過去許久，從國民與遺屬的立場出發，目前正積極檢討公開世越號相關檔案目錄。」總統檔案館決定不再上訴後，最快將於下月初正式進行公開世越號7小時等文件目錄的後續措施。

報導指出，「世越號7小時」疑雲，是指2014年4月16日事故當天，從據稱前總統朴槿惠下達相關指示的上午10時15分，到她現身中央災難安全對策本部的下午5時15分之間，約7小時行蹤不明所引發的爭議。

「4·16世越號慘案家屬協議會」與「4·16連帶」表示，「此次判決是打開長久緊閉的真相之門，為查明世越號慘案真相帶來新的局面，是一項重大進展。」他們並強調，「總統檔案館應立即透明公開相關紀錄目錄」。

世越號 李在明 朴槿惠 青瓦台 韓國

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