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匈牙利變局 非自由民主的極限

世界日報／ 社論

匈牙利總理奧班，長年被視為歐洲最具政治直覺和操弄制度的領導人之一。他善於捕捉人民的不安與期待，並將之轉化為鞏固統治的動員力量。連續四次大勝選舉，使他成為歐盟執政最久、也最具爭議性的領導人。早於普亭宣稱自由民主終結，也在川普掀起民粹浪潮之前，奧班便已高調宣示自由民主過時，並親手打造所謂「非自由民主」（illiberal democracy）體制。

然而，再穩固的權力結構，終究難以脫離民意的檢驗。此次匈牙利大選，選民明確以選票完成政權更替。這不只是政治版圖的變化，更是對「非自由民主」治理模式的深層質疑。

所謂「非自由民主」，並非沒收選舉，而是在保留民主程序的同時，逐步削弱其核心價值。自由民主強調權力分立、法治與基本權利保障；相對地，非自由民主則透過制度設計，壓縮司法獨立、限制新聞媒體與公民社會，在形式合法的框架下，使權力高度集中。奧班正是這一路徑的典型實踐者：透過修憲、調整選制與整合媒體，讓匈牙利形成「選舉存在，但競爭不對等」的政治環境。

但真正值得思考的問題是，這樣的體制為何能維持16年之久？其實關鍵不在制度帶來的限制，而在制度曾經回應了社會的現實需求。後共產轉型帶來的經濟震盪與社會分化，使許多民眾對自由民主的效率與公平產生質疑。在這樣的背景下，「穩定」、「秩序」與「國家保護」往往比抽象的自由更具吸引力。當經濟仍有成長、就業尚可維持、生活條件處於可接受範圍時，部分自由的流失，往往被視為可以承受的代價。然而，這也正是非自由民主最根本的限制。

當經濟壓力上升、公共服務惡化、社會流動停滯，人民對制度的不滿便會快速累積。更關鍵的是，當這些困境與政治菁英的貪腐結合時，即使貪腐並非新現象，也會轉化為強烈的政治怨氣。問題不在於貪腐是否存在，而在於人民是否仍願意容忍。奧班的失勢，正是人民不滿的臨界點終於被突破。

此次選舉中，川普總統與副總統范斯都打破不公開介入他國政治的慣例，表態支持奧班，試圖穩固其在歐洲的保守派盟友，但最終未能改變結果。這不僅顯示外部政治力量對內政影響的侷限，也凸顯一個更根本的事實：選民的投票行為，終究取決於自身生活經驗，再強大的國際背書也難以奏效。

更深一層來看，這場選舉再次證明，沒有任何強人政治是不可動搖的。即使在制度遭到重塑、媒體受到控制、反對力量被壓縮的情況下，只要人民仍保有基本的判斷能力與選擇空間，政治權力終究無法完全脫離民意制約。不同體制下，人民反撲的形式或許不同，但其根本邏輯是一致的。

這也是為何奧班的敗選，對全球威權政治具有警示意義。長期以來，他被視為「在民主制度內鞏固權力」的典範，其模式被多國政治人物借鏡。如今這一模式在其最成功的實驗場遭遇挫敗，無疑削弱了強人可以透過操弄選舉長期掌握權力的神話。

然而，這並不意味強人政治將就此消失。歷史經驗顯示，當既有權力結構受到挑戰時，反撲與不穩定往往隨之而來。匈牙利未來仍需面對制度重建、社會分裂與政治信任修復的多重考驗。匈牙利選民用壓倒性結果讓曾追隨奧班的馬札爾掌握大權，誰能保證新的領導人不會也想成為下一個強人？

無論未來如何，匈牙利給世界的啟示很清楚：民主可以被削弱，也可以被修復；威權可以披上民主外衣，但終究仍需面對治理與民意的檢驗。奧班的16年證明了非自由民主的誘惑，而他的下台，則提醒我們這種模式的極限。接下來，全世界都在看：這場勝利，究竟是民主的重生，還是另一個強人時代的序章？

匈牙利 大選

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