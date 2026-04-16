快訊

一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

聽新聞
0:00 / 0:00

俄飛彈襲烏克蘭首都 基輔市長：2死10傷

中央社／ 基輔16日綜合外電報導

烏克蘭首都基輔市長克里契科表示，俄羅斯軍隊今天凌晨以飛彈攻擊基輔，造成1名12歲兒童和1名女性喪生，10人受傷，包括緊急單位人員，並有多棟建築受損。

綜合路透社和法新社報導，克里契科（VitaliKlitschko）在通訊平台Telegram上寫道：「敵軍攻擊導致2人喪生，包括1名12歲兒童和1名35歲女性。目前有10人受傷，包括多名醫護人員。」

克里契科表示，救援團隊已從市中心一棟一樓嚴重受損的建築物中救出一對母子。他還說，波迪爾區（Podil）一棟公寓大樓的6樓遭到飛彈擊中。

克里契科說，基輔北部區域一棟建築物發生大火，4名緊急救護人員受傷；多處地點有碎片掉落。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘札（Oleksandr Ganzha）在Telegram上發文說，俄羅斯的攻擊也在烏克蘭東南部城市第聶伯羅（Dnipro）引發大火，導致5人受傷。網路上相關照片顯示多棟建築物陷入火海。

甘札還說，俄羅斯對第聶伯羅的攻擊造成1人喪生。

烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）也遭遇無人機襲擊，官員表示至少2人受傷。

哈爾科夫 基輔 Telegram

延伸閱讀

土耳其兩天內第2起校園槍擊 至少4死20傷

聯合國維和士兵遇襲 10國譴責籲立即停止黎巴嫩戰事

聯合國維和士兵遇襲 10國譴責籲立即停止黎巴嫩戰事

相關新聞

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

震驚日本的京都府南丹市11歲兒童安達結希失蹤案，其37歲的繼父安達優季向警坦承犯案，供稱「毫無疑問是我做的」，讓案情出現重大逆轉。

台積電魏哲家獲選時代雜誌百大影響力人物 JENNIE、花滑劉美賢也上榜

台積電董事長魏哲家登上時代雜誌（TIME）百大影響力人物榜（TIME 100），推薦文由輝達（NVIDA）董事長黃仁勳執筆，稱讚魏哲家洞察世界邁向AI優先的運算時代，推動台積電打造整合式晶片系統。名單內除美國總統川普、大陸國家主席習近平、日本首相高市早苗等政治人物，美國華裔滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）、南韓女團BLACKPINK成員JENNIE也上榜。

猥褻慰安婦銅像...美惡搞網紅南韓被判6個月 出庭打悲情牌這樣說

紐約時報報導，美國爭議網紅「索馬里」（Johnny Somali）因在南韓多次直播惡搞、滋擾公共場所，16日一審被首爾西部地方法院判處6個月徒刑，並當庭收押。索馬里長期以惡搞、挑釁博取流量，爭議言行不斷，不僅曾在南韓親吻紀念慰安婦歷史的和平少女像，還坐上銅像大腿跳舞，也曾在日本拿廣島、長崎原爆歷史開玩笑，屢屢引發公憤。

川習會倒數一個月 美前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

川習會倒數不到一個月，美國前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）15日表示，他不認為美中會達成「大交易」（grand bargain），並稱美國總統川普不會希望在任內失去台灣。

川普寫信給習近平 白宮：中方承諾不會供武器給伊朗

美國總統川普接受福斯商業網（Fox Business）的專訪，稱他寫信給中國國家主席習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，白宮15日表示，習近平向川普保證中國不會供應武器，並稱川普政府會密切關注中國是否履行承諾。

川普政府計劃20日啟動退稅系統 美財長：關稅7月回原先水準

美國川普政府計劃20日啟動退稅系統，向美國進口商發還先前繳納而被最高法院判決違法的對等關稅稅款，涉及金額達1,660億美元。美國財政部長貝森特表示，遭最高法院推翻的多項關稅措施，將啟動或執行301條款調查，可望今年7月引用不同法源，恢復至原先稅率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。