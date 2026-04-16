聽新聞
0:00 / 0:00
俄飛彈襲烏克蘭首都 基輔市長：2死10傷
烏克蘭首都基輔市長克里契科表示，俄羅斯軍隊今天凌晨以飛彈攻擊基輔，造成1名12歲兒童和1名女性喪生，10人受傷，包括緊急單位人員，並有多棟建築受損。
綜合路透社和法新社報導，克里契科（VitaliKlitschko）在通訊平台Telegram上寫道：「敵軍攻擊導致2人喪生，包括1名12歲兒童和1名35歲女性。目前有10人受傷，包括多名醫護人員。」
克里契科表示，救援團隊已從市中心一棟一樓嚴重受損的建築物中救出一對母子。他還說，波迪爾區（Podil）一棟公寓大樓的6樓遭到飛彈擊中。
克里契科說，基輔北部區域一棟建築物發生大火，4名緊急救護人員受傷；多處地點有碎片掉落。
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘札（Oleksandr Ganzha）在Telegram上發文說，俄羅斯的攻擊也在烏克蘭東南部城市第聶伯羅（Dnipro）引發大火，導致5人受傷。網路上相關照片顯示多棟建築物陷入火海。
甘札還說，俄羅斯對第聶伯羅的攻擊造成1人喪生。
烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）也遭遇無人機襲擊，官員表示至少2人受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。