俄飛彈襲烏克蘭首都 基輔市長：2死10傷

烏克蘭首都基輔市長克里契科表示，俄羅斯軍隊今天凌晨以飛彈攻擊基輔，造成1名12歲兒童和1名女性喪生，10人受傷，包括緊急單位人員，並有多棟建築受損。

綜合路透社和法新社報導，克里契科（VitaliKlitschko）在通訊平台Telegram上寫道：「敵軍攻擊導致2人喪生，包括1名12歲兒童和1名35歲女性。目前有10人受傷，包括多名醫護人員。」

克里契科表示，救援團隊已從市中心一棟一樓嚴重受損的建築物中救出一對母子。他還說，波迪爾區（Podil）一棟公寓大樓的6樓遭到飛彈擊中。

克里契科說，基輔北部區域一棟建築物發生大火，4名緊急救護人員受傷；多處地點有碎片掉落。

烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長甘札（Oleksandr Ganzha）在Telegram上發文說，俄羅斯的攻擊也在烏克蘭東南部城市第聶伯羅（Dnipro）引發大火，導致5人受傷。網路上相關照片顯示多棟建築物陷入火海。

甘札還說，俄羅斯對第聶伯羅的攻擊造成1人喪生。

烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）也遭遇無人機襲擊，官員表示至少2人受傷。