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烏克蘭推「機器人突擊」新戰法 前線百次攻擊見成效

中央社／ 基輔15日綜合外電報導

烏克蘭今天宣布引入將無人機、地面機器人系統與步兵整合為一的「機器人突擊」作戰模式，軍方透過在前線使用地面機器人發動的超過100次攻擊，在南部收復了大片失土。

軍方表示，透過這種新型作戰模式，不僅成功奪下多處俄軍據點，更達成世上首次在無步兵參與下，僅靠機器人便俘虜敵軍的紀錄。

法新社報導，隸屬烏克蘭第3突擊旅、專門運用這類戰鬥機器的NC-13連消息人士表示：「總計已有超過100次這樣的行動。」

該消息人士指出：「這些行動包括消滅敵方人員、摧毀掩體、指揮所及其他敵方基礎設施。這已不再是零星事件，而是系統性的作戰行動。」

消息人士表示，這些系統可以取代傳統步兵突擊（通常會造成士兵傷亡），同時也能偵測與打擊目標，並防止敵方滲透。

消息人士說：「在完整的機器人突擊行動中，我們已經同時部署5至6個自殺式地面無人系統，以及配備戰鬥模組的地面機器人系統。」

「這種方式有效取代了一支突擊步兵小組，將人員風險降到最低。」

「我們多次觀察到，敵方誤以為這是步兵部隊進攻，因此放棄陣地。」

本週稍早，澤倫斯基表示，地面與空中的機器人讓烏軍得以在戰場上奪下一個俄軍據點。

烏克蘭第3突擊旅今天在聲明中表示，首次此類行動發生在2025年夏天。

根據該旅說法，當時派出4架地面無人載具（每台攜帶30公斤炸藥），在步兵兩次攻擊失敗並出現傷亡後，前去摧毀俄軍前線據點。

該旅表示：「這是世界上首次在沒有步兵參與的情況下，透過機器人突擊敵軍據點並俘虜敵人的行動。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄軍 機器人

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