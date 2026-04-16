土耳其校園槍擊案增至9死 艾爾段強調將徹查

土耳其今天再傳校園槍擊案，一名14歲學生持槍進入2間教室隨機開槍，死亡人數增至9人。土耳其內政部長奇夫奇指出，這起事件並非恐攻；總統艾爾段則強調將徹查此事。

綜合法新社與路透社報導，這是土耳其2天內發生的第2起校園槍擊事件，最新一起事件發生在土耳其南部的卡拉曼馬拉斯省（Kahramanmaras）。

土耳其內政部長奇夫奇（Mustafa Ciftci）證實，這起事件共9人喪命、13人受傷，其中6人在加護病房，3人傷勢危急。他說，攻擊者是名「14歲的8年級生」，「這純粹是由我們的一名學生發動的個人攻擊，並非恐攻事件」。

校園槍擊案在土耳其極為罕見，奇夫奇表示「將採取必要預防措施」，但未進一步說明。

卡拉曼馬拉斯省長於呂埃爾（Mukerrem Unluer）稍早曾向記者表示，這名槍手的父親過去曾任警察，他將父親的槍枝藏在背包內帶到學校進行攻擊，隨後也在攻擊中身亡，目前還不清楚是開槍自盡還是在混亂中發生的。

附近居民拍攝、經法新社核實的影片顯示，學生紛紛爬窗逃命，數十名學生同時在校園內奔逃。這段長約1分半的影片中，可聽見約15聲槍響。

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu NewsAgency）報導，槍手父母已遭警方拘留。土耳其內政部長和教育部長也緊急趕赴現場，司法部長古爾萊克（Akin Gurlek）表示，檢方已立即對槍擊案展開調查。

土耳其槍枝法規整體算嚴格，僅限21歲以上且持有執照者才可持槍，但槍枝在土耳其仍相當普及，許多執法人員都獲准攜帶並持有。

家長厄達格（Omer Erdag）告訴法新社：「我的孩子目睹了一切，他說：『爸爸，我的朋友受傷了。』他沒看到其他孩子，裡面到處是血。謝天謝地，我把孩子帶出來了…我當然很擔心，我該如何安心地再把孩子送進這間學校？」

數十名教師工會成員今天在首都安卡拉（Ankara）教育部外集結抗議，手持「我們絕不讓校園向暴力低頭」的標語。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在社群平台X發文表示，「在這起悲劇攻擊中，我們不幸痛失聰穎的幼童和一名敬業的教育工作者」，強調將徹查此案，同時警告不應將這起攻擊事件政治化。

就在昨天，東南部尚勒烏爾法省（Sanliurfa）一所高中也發生校園槍擊案，槍手到母校開槍，造成包括學生和老師在內至少16人受傷，槍手後來自戕身亡。