台積電魏哲家獲選時代雜誌百大影響力人物 JENNIE、花滑劉美賢也上榜

台積電董事長魏哲家登上時代雜誌（TIME）百大影響力人物榜（TIME 100），推薦文由輝達（NVIDA）董事長黃仁勳執筆，稱讚魏哲家洞察世界邁向AI優先的運算時代，推動台積電打造整合式晶片系統。名單內除美國總統川普、大陸國家主席習近平、日本首相高市早苗等政治人物，美國華裔滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）、南韓女團BLACKPINK成員JENNIE也上榜。

魏哲家曾入選人工智慧（AI）領域百大影響力人物（TIME 100/AI）名單，今年獲選不分領域的百大影響力人物。黃仁勳在推薦文中說，台積電提供技術上的卓越與產能保障，更是值得信賴的平台，讓人們得以打造正在重塑生活的各種工具，魏哲家無疑是當代最具影響力的人物之一。英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）也入榜。

在領導者（Leaders）類中，除國家領導人，教宗良十四世、美國務卿魯比歐等人在列。