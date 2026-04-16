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京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」
震驚日本的京都府南丹市11歲兒童安達結希失蹤案，其37歲的繼父安達優季向警坦承犯案，供稱「毫無疑問是我做的」，讓案情出現重大逆轉。
根據日媒《產經新聞》、《Sponichi Annex》報導，安達優季在棄屍後、於案發當天中午，仍刻意報警通報「孩子失蹤」，試圖製造假象，混淆警方調查的方向。隨著供詞曝光，整起事件性質由單純失蹤案轉為重大刑案。
而曾經拿到安達結希雙親發送尋人傳單的一名汽車修理廠女員工，更透露兩人在孩子失蹤後不尋常的舉止，令人份外覺得詭異。
該名女子表示，安達結希雙親在案發後隔日，即開始到處發送尋人啟事，當他們來到自己工作的汽車修理廠時，兩人站在櫃檯前彼此保持距離，全程均由母親負責說明來意，而戴著骯髒黑框眼鏡、穿著黑衣的繼父僅站在旁邊一發不語，並用手機向他們秀出安達結希的照片。
女員工表示，一般人會將手機螢幕拿至對方面前，好讓對方能看清楚，但安達優季卻將手機放在自己的肩膀上，舉動相當不自然。
女員工直指，母親的情緒反應更令人疑惑，「孩子已失蹤好幾天，但她看起來非常冷靜，沒有憔悴，也沒有焦急或悲傷的樣子，讓人不禁懷疑是否真的是在尋找孩子。」
女員工還說，他們在發送傳單過程中，並未主動表明身分，直到被詢問後才報出自己的姓名。整個過程僅停留約5分鐘後便離開，在離去時也未顯現出著急尋人的態度。
女員工因此強烈感受到一股極其不協調的應對氛圍，尤其是安達優季沉默的態度，「想起來，還是有點可怕。」
鄰居透露，安達結希的母親是在工廠工作認識再婚對象優季，兩人結婚後便搬回結希母親的娘家，與結希的外婆及曾祖母居住。
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