離任前最後一次歐盟領袖峰會 奧班傳不出席

歐盟非正式領袖峰會預計於下週舉行，甫敗選匈牙利總理奧班傳出不會出席，意謂將缺席歐盟替即將離任的領導人所舉行的傳統儀式。奧班任內因多次行使否決權反對歐盟提案，而與歐盟關係緊張。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在12日的國會選舉中敗給政治新秀馬格雅（Peter Magyar），將交出掌握16年的政權。

據歐洲新聞台（Euronews）引述多位歐盟官員表示，按照歐盟的傳統，將卸任的國家領袖在參加任內最後一次峰會時，通常會收到紀念禮物，與會成員國領袖也會致敬。然而奧班將不會出席下週在賽普勒斯舉行的歐盟領導人非正式峰會，同時也是他任內最後一場峰會，代表他將缺席這場傳統儀式。

奧班若最終決定缺席賽普勒斯峰會，代表他政治生涯的最後一場歐盟領袖峰會停留在今年3月。目前尚不確定奧班若是缺席，是否會委託其他國家的領導人代為出席。過去曾經委託盟友斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）代為出席會議。

奧班與歐盟之間的關係相當緊張，特別是頻繁在歐盟援助烏克蘭與制裁俄羅斯的提案上動用否決權。此舉令奧班遭到歐盟各國領袖嚴厲批評。

歐盟成員國領袖去年12月達成協議，提供烏克蘭900億歐元（約新台幣3兆3570億元）貸款。然而原本在會議中承諾不加入擔保機制但不阻撓貸款的匈牙利，隨後態度轉為反對，使得這個政策卡關。今年3月中旬舉行的歐盟領袖峰會期間，奧班對於貸款仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評。

此外，歐盟對俄羅斯的第20輪制裁方案也因為匈牙利持反對意見，仍在磋商。