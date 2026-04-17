遭川普連番砲轟 義大利總理冷處理：西方不能分裂

美國總統川普今天再度抨擊義大利總理梅洛尼對伊朗戰爭態度消極，並稱兩人「關係已改變」。梅洛尼冷處理未直接回應，但在羅馬會晤烏克蘭總統澤倫斯基時，重申「西方不能分裂」。

川普（Donald Trump）過去曾多次稱讚梅洛尼（Giorgia Meloni），不過兩人近日因川普批評教宗良十四世、美伊戰爭等問題撕破臉。川普昨天接受義媒晚郵報（Corriere della Sera）專訪時批評梅洛尼缺乏勇氣、不幫助美國打伊朗，今天川普受訪時再度對梅洛尼發動攻擊。

川普回應福斯（Fox）記者提問時表示，他與梅洛尼和義大利的關係都已不再相同了，「任何拒絕幫助處理伊朗局勢的國家，我們與該國的關係都已改變。」眾所皆知，義大利也需要通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）獲取大量石油。

梅洛尼今天並未直接回應川普接連兩天的炮轟，不過她傍晚在總理府會晤澤倫斯基（VolodymyrZelensky）時，除了重申義大利始終與烏克蘭站在一起，她也強調「歐洲-大西洋聯盟團結」的重要性，「因為分裂的西方、破碎的歐洲將是我們唯一能送給莫斯科的真正禮物。」

不少義大利輿論認為梅洛尼是藉此間接向川普喊話。安莎（ANSA）通訊社報導，過去每當其他歐洲國家對美國立場表示擔憂時，梅洛尼經常呼籲「歐洲-大西洋聯盟必須團結」，如今這句話有了新的解讀。

此外梅洛尼在演講中表示，動盪不安正成為新常態，局勢令人迷茫恐懼，但正是在這種時刻，兄弟之邦間的友誼才顯得更重要，彼此應在史上最艱難時刻互相扶持。義媒解讀，梅洛尼所指不僅適用於義大利與烏克蘭的關係，也適用於美國盟友。

梅洛尼過去經常凸顯義大利可扮演美歐橋梁角色，ANSA引述知情人士指出，隨著梅洛尼與川普關係改變，她已提醒幕僚和部會首長莫再高談此一論調。

隸屬極右派聯盟黨的副總理薩爾維尼（MatteoSalvini）也對川普解決戰事的能力存疑，他嘲諷說「按照川普說法，戰爭早該結束好幾次了，但現在還在打。」

義、烏領袖今天另在會面中討論加強防務合作。澤倫斯基表示，義大利對聯合生產很感興趣，尤其是在無人機領域，為了對抗俄羅斯使用的伊朗見證者無人機（Shahed），烏克蘭絕對需要更多防空系統，期盼與義大利共同生產。

梅洛尼表示，義大利先前已向烏克蘭提供工業鍋爐和發電機，以應對俄羅斯襲擊造成的電力中斷，現在義大利正聚焦提供醫療器材，特別是用於婦產科的設備。

梅洛尼重申希望烏克蘭加入歐盟，與其他朝這條道路發展的歐洲國家並進。義大利將堅持歐盟繼續對俄羅斯施加經濟壓力，並力保歐盟對烏克蘭的財政援助資金到位，因為烏克蘭的金融危機也會對歐洲造成無法估量的損失。