聽新聞
0:00 / 0:00

川普寫信給習近平 白宮：中方承諾不會供武器給伊朗

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。歐新社

美國總統川普接受福斯商業網（Fox Business）的專訪，稱他寫信給中國國家主席習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，白宮15日表示，習近平向川普保證中國不會供應武器，並稱川普政府會密切關注中國是否履行承諾。

美國財政部長貝森特也表示，美國封鎖荷莫茲海峽期間，相信中國已暫停向伊朗購買石油，並稱財政部已寫信給2家中國銀行，警告若發現有伊朗金流透過這2家銀行的帳戶流通，擬祭出次級制裁。

川普近日於專訪中表示，他寫信給習近平，要求中國不要提供給伊朗武器，並指出，習近平回信表示，中國沒有這麼做。

川普日前發文揚言說，如果中國向伊朗提供軍事援助，美方將對中國輸美商品加徵50%關稅。

川普15日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，中國非常滿意川普永久開放荷莫茲海峽；川普說，他這麼做是為了中國，也為了全世界，並表示，荷莫茲海峽被封鎖的情況不會再發生。

川普說，中國同意不會供應武器給伊朗，並稱習近平會在5月川習會時給川普一個大大的擁抱；川普說，美中領袖正在高效的合作，並反問說，這不是比衝突好嗎？不過川普也提醒說，美國非常精於戰鬥，如果必要的時候，美國比任何人都強。

白宮15日舉行記者會，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，習近平向川普保證中國不會在美伊衝突期間供應武器給伊朗；李維特表示，這明顯會是川普政府將密切關注的，來決定是否祭出關稅。

同樣出席記者會的貝森特則說，伊朗有90%的石油是出口到中國，構成中國約8%的能源需求，並指出，荷莫茲海峽遭到封鎖，美國相信中國會暫停向伊朗購買石油；貝森特也指出，財政部寫信給兩家中國銀行，警告若發現他們有處理伊朗金流，美方將祭出次級制裁（secondary sanctions）。

美方 財政部 川習會

延伸閱讀

川普提川習會 預期習近平「會給我一個大擁抱」

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

期待北京 川普：習近平會給我大擁抱

為川習會暖身？川普喊永久開放荷莫茲海峽 再揚言開除鮑爾

相關新聞

期待北京 川普：習近平會給我大擁抱

美國總統川普表示，中國國家主席習近平承諾不提供伊朗武器，美伊戰爭不會影響五月中旬的川習會。香港南華早報引述多名熟悉行程規畫的人士表示，美中針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。

啟動301條款…川普關稅稅率 7月恢復原水準

美國川普政府計畫廿日啟動退稅系統，向美國進口商發還先前繳納而被最高法院判決違法的對等關稅稅款，涉及金額達一六六○億美元（約台幣五點三兆元）。美國財政部長貝森特表示，遭最高法院推翻的多項關稅措施，將啟動或執行三○一條款調查，可望在今年七月引用不同法源恢復至原先稅率水準。

貝森特批中國囤積石油 「不可靠的全球夥伴」

美國總統川普預計五月中旬訪問北京，但美國財政部長貝森特十四日指控，中國在中東戰爭期間囤積石油供應並限制部分商品出口，是不可靠的全球夥伴，行為模式與新冠疫情期間囤積醫療用品如出一轍，他已就相關議題與中國官員討論。紐約時報也報導，如何防止美伊衝突破壞美中正在形成的緩和態勢，是川普能否成行的關鍵之一。中國駐華盛頓大使館暫未發表評論。

川普寫信給習近平 白宮：中方承諾不會供武器給伊朗

美國總統川普接受福斯商業網（Fox Business）的專訪，稱他寫信給中國國家主席習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，白宮15日表示，習近平向川普保證中國不會供應武器，並稱川普政府會密切關注中國是否履行承諾。

以色列黎巴嫩華府談判 真主黨：不受約束

以色列與伊朗支持的真主黨持續一個多月衝突後，黎巴嫩與以色列十四日在華府舉行卅多年來首次直接談判。美國務卿魯比歐稱為「歷史性機會」，但也明確表示不會立即達成任何突破性協議。

日本砸百億美元 助東南亞搶購原油

路透和共同社十五日報導，時值中東衝突加劇各國爭搶石油供應，日本十五日說，將提供規模約一百億美元的金融援助，協助亞洲多國確保能源供應。日本首相高市早苗宣布此計畫時說，該援助將相當於十二億桶石油，約是東協一年的原油進口量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。