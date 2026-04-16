聽新聞
0:00 / 0:00

教宗籲世界和平共存 無畏川普連番抨擊

中央社／ 喀麥隆雅恩德15日綜合外電報導

美國總統川普本週第二度於社群媒體上抨擊羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）後，良十四世今天表示，世界需要聽見和平與共存的訊息。

路透社報導，良十四世為首位美籍教宗，正展開為期10天的旋風式非洲訪問行程，他在結束首站阿爾及利亞後，搭機前往第二站喀麥隆。他在機上發表談話時，呼籲尊重所有人，並稱此行凸顯不同社群間對話的重要性。

良十四世甫造訪阿爾及利亞兩天，當地穆斯林占大多數，天主教徒為少數。他談及這段行程時表示：「儘管我們有不同的信仰、有不同的敬拜方式、生活方式也不同，我們仍能和平共存。」

他還指出：「推廣這樣的形象，是當今世界需要聽見的訊息。」

在良十四世出訪前夕，川普曾抨擊他很「糟糕」，遭致美國各政治立場的基督徒譴責，但川普仍於昨晚在社交媒體發文，加倍火力批評教宗。

良十四世於去年5月當上教宗，成為全球14億天主教徒的領袖，他在上任後的頭10個月相對低調，但最近幾週開始直言批評美國與以色列對伊朗的戰爭。

良十四世13日曾告訴路透社，他打算持續譴責這場戰爭，不會受川普的言論影響。

美國 非洲 阿爾及利亞

延伸閱讀

川普批教宗良14世 斥對犯罪軟弱、外交政策糟糕

遭川普嗆「很糟」沒在怕！教宗：不想與他辯論、將繼續大聲反戰

川普批教宗錯誤且軟弱…良14世：無意爭辯 會繼續反戰

川普槓教宗／回顧衝突起因 教宗籲各國止戰 別再炫燿權力

相關新聞

期待北京 川普：習近平會給我大擁抱

美國總統川普表示，中國國家主席習近平承諾不提供伊朗武器，美伊戰爭不會影響五月中旬的川習會。香港南華早報引述多名熟悉行程規畫的人士表示，美中針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。

啟動301條款…川普關稅稅率 7月恢復原水準

美國川普政府計畫廿日啟動退稅系統，向美國進口商發還先前繳納而被最高法院判決違法的對等關稅稅款，涉及金額達一六六○億美元（約台幣五點三兆元）。美國財政部長貝森特表示，遭最高法院推翻的多項關稅措施，將啟動或執行三○一條款調查，可望在今年七月引用不同法源恢復至原先稅率水準。

貝森特批中國囤積石油 「不可靠的全球夥伴」

美國總統川普預計五月中旬訪問北京，但美國財政部長貝森特十四日指控，中國在中東戰爭期間囤積石油供應並限制部分商品出口，是不可靠的全球夥伴，行為模式與新冠疫情期間囤積醫療用品如出一轍，他已就相關議題與中國官員討論。紐約時報也報導，如何防止美伊衝突破壞美中正在形成的緩和態勢，是川普能否成行的關鍵之一。中國駐華盛頓大使館暫未發表評論。

川普寫信給習近平 白宮：中方承諾不會供武器給伊朗

美國總統川普接受福斯商業網（Fox Business）的專訪，稱他寫信給中國國家主席習近平，要求中國不要提供武器給伊朗，白宮15日表示，習近平向川普保證中國不會供應武器，並稱川普政府會密切關注中國是否履行承諾。

以色列黎巴嫩華府談判 真主黨：不受約束

以色列與伊朗支持的真主黨持續一個多月衝突後，黎巴嫩與以色列十四日在華府舉行卅多年來首次直接談判。美國務卿魯比歐稱為「歷史性機會」，但也明確表示不會立即達成任何突破性協議。

日本砸百億美元 助東南亞搶購原油

路透和共同社十五日報導，時值中東衝突加劇各國爭搶石油供應，日本十五日說，將提供規模約一百億美元的金融援助，協助亞洲多國確保能源供應。日本首相高市早苗宣布此計畫時說，該援助將相當於十二億桶石油，約是東協一年的原油進口量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。