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川普提川習會 預期習近平「會給我一個大擁抱」

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，儘管有報導稱中國擬提供新的防空系統給伊朗，但北京已同意不輸送武器給伊朗。另外，川普也預期中國國家主席習近平將在川習會「給我一個大擁抱」。

紐約郵報（New York Post）報導，川普今天進一步表示，對於他努力重啟能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），習近平感到「非常開心」。就在前一天，中國官員才批評美方的封鎖行動「危險且不負責任」。

川普今天在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文主張，「中國對於我永久開啟荷莫茲海峽感到非常高興。我為了他們這麼做，也為了全世界。這種狀況不會再發生，他們已經同意不輸送武器給伊朗」。

川普也在貼文寫道，「幾週後我到那裡時，習主席將給我一個大大的擁抱，我們正在聰明地且非常順利地合作！這不是比打仗好嗎？？？但是請記住，我們非常善於作戰，若我們必須如此，這方面遠勝過其他國家！！！」

川普與習近平預計在5月14日與15日，於北京召開領袖會談。這場會議原定3月底登場，但因美國攻打伊朗而延期。

全球每年逾1/5的石油會通過荷莫茲海峽，其中中國約有45%至50%的原油進口需經過這條能源要道。

雖然有媒體報導，美國情報部門認為中國正準備提供人攜式防空武器（MANPADS）給伊朗，以協助德黑蘭當局抵禦美軍可能的攻擊，但川普在福斯財經新聞網（Fox Business）今天播出的專訪中表示，他曾致函習近平，要求中方不要向伊朗提供武器，習近平回信稱他沒有這麼做。

美國副總統范斯（JD Vance）上週率團前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）與伊朗代表談判，但最終未能達成更廣泛的協議。

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