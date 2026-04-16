貝森特批中國囤積石油 「不可靠的全球夥伴」

美國總統川普預計五月中旬訪問北京，但美國財政部長貝森特十四日指控，中國在中東戰爭期間囤積石油供應並限制部分商品出口，是不可靠的全球夥伴，行為模式與新冠疫情期間囤積醫療用品如出一轍，他已就相關議題與中國官員討論。紐約時報也報導，如何防止美伊衝突破壞美中正在形成的緩和態勢，是川普能否成行的關鍵之一。中國駐華盛頓大使館暫未發表評論。

路透報導，貝森特批評中國在中東戰爭期間的作為，美國與以色列二月廿八日對伊朗開戰，導致油價飆漲百分之五十，並引發供應鏈中斷，「過去五年來，中國有三次成為不可靠的全球夥伴，一次是在新冠疫情期間囤積醫療用品，第二次是在稀土方面。」他也說，伊朗封鎖承載全球百分之廿石油運輸的荷莫茲海峽後，中國不但沒有協助緩解全球需求短缺，反而囤積更多石油，還切斷許多產品的出口。

當被問到相關爭端是否會影響川普五月訪問北京計畫，貝森特僅表示，川普與中國國家主席習近平維持非常良好的工作關係，「自去年夏天以來，我們關係一直非常穩定；這種穩定性是自上而下推動，關鍵在於溝通。」

美國媒體上周報導，美國情報機構發現中國可能向伊朗運送一批肩射飛彈。該情報並非確鑿證據，川普說，「我懷疑他們會這麼做，如果我們抓到他們這麼做，就要對他們徵收百分之五十關稅」，但他此後未再提及此事。

川普次子將隨父訪中惹質疑

此外，路透十四日報導，負責管理川普家族企業「川普集團」的次子艾瑞克將隨父出訪中國，引發利益衝突的疑慮。川普集團發言人班薩證實，艾瑞克與妻子賴拉將以私人身分同行，艾瑞克在中國沒有商業投資，也沒有計畫在中國開展業務，不會參與任何私人會議，而是陪同總統見證一歷史性時刻。白宮表示，川普完全遵守財務倫理與申報規定。

美國總統川普（右）將訪問中國，負責管理川普家族企業的次子艾瑞克（左）將隨同出訪，引發利益衝突的質疑。圖為兩人10日在白宮草坪準備搭乘專機。 （法新社）

川普曾批評民主黨前總統拜登在擔任副總統期間允許兒子杭特陪同訪問中國，指控拜登利用影響力，為自身投資爭取來自中國的資金。川普二○一九年還公開呼籲中國調查拜登，拜登家族則嚴正否認。