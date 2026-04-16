啟動301條款…川普關稅稅率 7月恢復原水準

美國川普政府計畫廿日啟動退稅系統，向美國進口商發還先前繳納而被最高法院判決違法的對等關稅稅款，涉及金額達一六六○億美元（約台幣五點三兆元）。美國財政部長貝森特表示，遭最高法院推翻的多項關稅措施，將啟動或執行三○一條款調查，可望在今年七月引用不同法源恢復至原先稅率水準。

美國最高法院二月判決，川普援引「國際緊急經濟權力法」課徵全面關稅，逾越職權且違法。貝森特十四日在一場華爾街日報的活動表示，「我們先前在最高法院遭遇關稅政策上的挫折，但我們將啟動或執行三○一條款調查，因此關稅有可能在七月初恢復到先前水準。」他也說，由於三○一條款的關稅授權已經過法院考驗，企業領袖現在可以據此開始針對資本支出做相關決定。

最高法院判決川普課徵對等關稅違憲後，川普正尋求利用不同法律來重建其關稅壁壘。最高法院二月廿日宣判後，川普隨即簽署公告，宣布援引一九七四年貿易法第一二二條，以美國面臨嚴重國際收支不平衡為由，對各國加徵新的百分之十關稅，自二月廿四日生效，為期一五○天。

美國貿易代表署三月十一日宣布，引用一九七四年貿易法第三○一條，對台灣、中國、歐盟、南韓、日本等貿易夥伴進行新一輪調查，檢視這些經濟體製造業「結構性產能過剩」，及生產相關做法與政策。三月十二日美方再度宣布，針對台、中、日、韓及歐盟等六十個經濟體展開新一輪三○一調查，以判定這些經濟體在「未能禁止及未能有效執行禁止進口強迫勞動產品」方面的相關政策及做法，是否屬於不合理或歧視性，並對美國貿易構成負擔或限制。

美國三○一調查通常需數月至一年以上才能完成，但三月美方宣布調查，分析家就認為美國會快馬加鞭，趕在當前對各國課徵百分之十關稅的一百五十天效期結束前，完成調查並祭出關稅。

另外，路透報導，美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）官員洛德十四日在提交給國際貿易法院的文件表示，ＣＢＰ已完成名為「ＣＡＰＥ」的退稅系統初始階段開發，超過卅三萬家進口商曾就五三○○萬批進口貨物繳納相關關稅；截至四月九日，五萬六四九七家進口商已完成與最高法院裁決相關的電子退款申請程序，總金額達一二七○億美元。

洛德指出，ＣＢＰ正考慮如何處理一部分涉及廿九億美元關稅的報關項目退款。這類案件通常需人工處理，將大幅增加工作負擔，影響ＣＢＰ的貿易運作與執法工作。