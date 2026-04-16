川普不排除撤銷英美貿易協議 英首相：我不會屈服

美國總統川普不滿英國政府未積極支持對伊朗戰爭，他告訴英國媒體，他給了英國一個「非常好」的貿易協議，雖然他其實沒有必要提供這麼好的條件，但這個情況「永遠都可以改變」。

英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）今天在國會下議院「首相答問」期間向首相施凱爾（KeirStarmer）提及此事，稱川普（Donald Trump）威脅撕毀英美於去年5月達成的貿易協議，以「懲罰」英國未加入對伊朗的戰爭。

戴維說，英方應視川普這番言論為「最後一根稻草」，英國首相不該讓國王與這樣的人會面，川普對待英國的方式像是「強索保護費的黑手黨頭子」。

英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）與妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）訂27日至30日對美國進行國是訪問。川普去年1月下旬就任後不久即對全球發動關稅戰，英國隨後於5月率先與美國達成貿易協議。不過，一向被視為特別密切的英美關係近來因為中東戰事而趨於緊張。

川普是在美東時間14日晚間接受英國「天空新聞網」（Sky News）電視台駐美記者電話訪問時，提到英美貿易協議。部分駐華府記者有川普的手機號碼。川普在第二任期已數次隨興接受未經事先安排的電話採訪，包括14日與英國的「天空新聞網」。

施凱爾今天在國會回應戴維表示，他對伊朗戰爭的立場始終很明確，英國不會被捲入這場戰爭，「這不是我們的戰爭」。

施凱爾強調，儘管過去一段時間遭施加龐大壓力、被要求改變政策方向，「包括昨晚發生的事」（即川普受訪），他不會改變想法，也不會屈服。

施凱爾重申，加入這場戰爭不符合英國的國家利益，英國不會加入，「我很明白自己在做什麼」。

至於查爾斯三世的訪美行，施凱爾重申，國王此次訪問是為慶賀美國獨立250週年，而英國君主正是重要提醒，即英美之間的紐帶源遠流長、雙邊關係歷久不衰，這件事比誰在什麼時間點占據哪個職位重要太多。

不過，儘管英國政府一向避免正面批評美方，英國高階官員近日評論川普所作所為時，有越來越「敢言」的趨勢。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）1日在接受媒體採訪時，首次明白表示她對川普在中東開戰感到「憤怒」。

她接著在14日告訴英國「鏡報」（The Mirror），雖然任何有理智的人都不會支持伊朗政權，但在行動目標和退場機制不明的情況下發動衝突，這是「愚蠢」（a folly），而這樣的「愚蠢」不僅影響英國、美國，也影響世界各地家家戶戶。

另一方面，傳統上在政治光譜與美國執政黨共和黨較親近的英國保守黨，其黨魁巴登諾克（KemiBadenoch）近日也較以往凸顯她個人及保守黨與川普不同調之處。保守黨目前在英國國會是最大在野黨。

巴登諾克14日接受英國廣播公司第5電台（BBCRadio 5）採訪，在談及英美關係時表示，英國有必要把川普先放在一邊，正視世界局勢和英國自身處境。

巴登諾克說，如果川普言之成理，英國該表示同意，否則就該不同意，例如川普主張英國應增加防衛支出、檢討能源供應來源，這些都有道理，但發表「幼稚」（childish）評論、針對格陵蘭發出空洞威脅，以及與伊朗有關的部分言論，則是川普犯下錯誤。

巴登諾克強調，英國有必要讓自己可以在他人犯錯時說不、在他人做對時稱是，而不是一味追隨、或是出於政治意識形態理由而永遠不想聽他人意見。