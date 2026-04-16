日本砸百億美元 助東南亞搶購原油

路透和共同社十五日報導，時值中東衝突加劇各國爭搶石油供應，日本十五日說，將提供規模約一百億美元的金融援助，協助亞洲多國確保能源供應。日本首相高市早苗宣布此計畫時說，該援助將相當於十二億桶石油，約是東協一年的原油進口量。

日方此舉旨在預防東南亞的石油供應問題連帶影響日本自身供應鏈。相較日本，東南亞國家的石油儲備較少，原油與重要塑膠原料輕油等石油產品供應日益吃緊。東南亞石油製品生產受干擾，已使日本醫療機構備感焦慮，因他們仰賴亞洲各國供應容器、導管和手套等關鍵物資。

上述援助主要將透過日本國際協力銀行（ＪＢＩＣ）及日本貿易保險公司（ＮＥＸＩ）等國家支持的金融機構提供。

高市是在參與一場「亞洲．淨零排放共同體」（ＡＺＥＣ）的會議後，做出上述宣布。ＡＺＥＣ是日本主導、旨在加速亞洲脫碳和能源轉型的倡議。高市在該場線上會議會晤多位東協和其他國家領袖。

由於法律限制，日本無法直接向各國提供自身儲備。不過，政府相關人士指出，一旦亞洲供應鏈出現混亂，將對日本經濟與社會活動造成影響，因此將透過支援協助確保原油取得。

日本官房長官木原稔十五日在記者會上表示，將從確保以石油製品為原料的產品供應及強化供應鏈的角度出發，探討與亞洲各國開展互助合作。

在結構性對策方面，日本將支援亞洲各國擴大原油儲備，包括興建儲油設施，同時推動液化天然氣與生質燃料等發電設備的普及，以促進能源來源多元化。高市也希望透過此次合作框架，加強與東南亞各國合作關係，推動外交政策中所提出的「自由開放的印太」。

不過，對亞洲各國而言，能否確保來自中東以外的新原油來源仍是一大課題。由於儲油設施等基礎建設需要時間建置，在短期危機應對上仍存在一定挑戰。