期待北京 川普：習近平會給我大擁抱

美國總統川普表示，中國國家主席習近平承諾不提供伊朗武器，美伊戰爭不會影響五月中旬的川習會。香港南華早報引述多名熟悉行程規畫的人士表示，美中針對會面實質成果與行程安排的談判正加速進行，川普可能參觀北京天壇及中方會舉行一場閱兵。

路透報導，川普在十五日播出的福斯財經新聞網訪問中說，他已致信習近平要求不要提供伊朗武器，習也回信說中方不會這麼做。

上述訪談在十四日錄製，川普受訪時未透露他和習通信的確切時間。川普說，「我給他寫封信，請他不要那樣做（提供伊朗武器），他也寫給我一封信，基本上是說他不會那樣做」。

川普並指，預料伊朗戰爭及委內瑞拉政局變化造成的全球石油市場波動，不會影響五月川習會的局勢，還說習「需要石油」，但美國不需要。

川普十五日在真實社群發文說，中國大陸「非常高興」他使荷莫茲海峽永久開放，還說幾周後訪中時，中國國家主席習近平將給他「大大擁抱」。

川普說，打通荷莫茲海峽不只為了中國，也是為了全世界，海峽絕不會再被封。但川普也說，若必須打仗，美國遠比任何國家擅長。

川普十四日在白宮會見美國駐北京大使龐德偉為北京行做準備。白宮發言人凱利說：「川普總統期待與龐德偉大使討論美中關係最新進展，包括即將訪問北京的準備工作。」

川習會美推動中方買三Ｂ

川普原本打算四月初訪中三天，但因美伊戰爭，白宮此前表示延至五月十四日及十五日。南華早報報導，川普預計十四日抵達北京與習近平會談。中方官員建議，川普在北京的卅六小時行程中，會於十五日參觀北京天壇，川普同日離開。有關行程仍在考慮中，二○一七年川普訪中時曾參觀紫禁城。

分析人士表示，川普訪中行程從原定三天縮減為兩天，反映出川習會實質成果縮水，以及修補美中緊張關係的目標降級。報導說，中國十四日為川普設國宴可能會包括一些美國商界領袖，但他們的參與程度仍不清楚。

日耳曼馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀表示，雖然戰爭持續，川普仍看好這場峰會的價值。她表示，「這將主要是一場展現排場與儀式的活動。川普似乎想參與或見證閱兵儀式，看到中國人民解放軍會令他印象深刻」。

隨著川習會接近，各界將注意力集中實際成果。美方目標是推動中方多買「三Ｂ」，即波音飛機（Boeing）、大豆（Beans）與牛肉（Beef）。分析人士認為，中國採購美國大豆與波音飛機是相對輕鬆的讓步，而且美國沒有要求中國改變其國家主導的經濟模式。

熟悉行程規畫的人士表示，對中國而言，更難達成的目標是要美國改變對台立場，即明確反對台獨並支持統一。

多名消息人士說，中國將川習會視為改變現狀的歷史性契機。今年二月美國國務院更新官網的美台關係現況表述，刪除美國長年來「不支持台獨」立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。中國官方表達強烈反對