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川普政府計劃20日啟動退稅系統 美財長：關稅7月回原先水準

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓、記者余弦妙／綜合報導

美國川普政府計劃20日啟動退稅系統，向美國進口商發還先前繳納而被最高法院判決違法的對等關稅稅款，涉及金額達1,660億美元。美國財政部長貝森特表示，遭最高法院推翻的多項關稅措施，將啟動或執行301條款調查，可望今年7月引用不同法源，恢復至原先稅率。

貝森特14日在華爾街日報的活動中表示：「我們的關稅政策先前在最高法院遭遇挫折，如今將啟動或執行301條款調查，關稅有可能在7月初恢復到先前水準」。他說，由於301條款關稅授權已經過法院考驗，企業領袖現在可以開始規劃資本支出。最高法院裁定川普動用緊急權力徵收關稅違憲後，川普尋求利用不同的法律授權來重建關稅壁壘。

針對美方301調查，行政院台美經貿工作小組昨（15）日表示，台灣已於美東時間4月14日以我政府名義提交書面說明給美方，針對「結構性產能過剩」、「強迫勞動貨品進口禁令」等做出完整說明，盼鞏固我國及產業利益。

美方依據301調查程序，將於4月28日起舉行強迫勞動調查案公聽會，5月5日起舉行產能過剩調查案公聽會，我駐美代表處將派員出席旁聽，若有利害關係人提出對台灣不利意見，我方將於後續提出明確反駁說明。後續美方也將安排諮商會議，我方將派員出席。

美國擬於本月20日啟動關稅退款系統，退還美國進口商先前繳交的1,660億美元關稅。海關暨邊境保護局（CBP）14日向國際貿易法院提交的文件顯示，已完成退款系統初步研發，將整合還款一次退給進口商，若適用利息將一併償還，不會逐件退款。

美國 最高法院 川普

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