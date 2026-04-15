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從尋子到嫌犯…日京都11歲男童失蹤多日陳屍山區 繼父坦承棄屍

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部。
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部。

日本朝日新聞報導，日本京都南丹市一名11歲男童安達結希，失蹤多日後13日在山區發現其遺體。全案經警方追查後，其37歲的繼父15日坦承棄屍，遭警方以遺棄屍體逮捕。

京都警方稱安達結希的遺體在其就讀的園部小學西南方約2公里山林中為搜救人員發現。當時他仰躺，身上穿著藍色刷毛外套，灰色上衣與米色長褲，並沒有穿鞋，遺體也沒有以土壤掩埋或樹葉遮掩。

警方說，他的書包是在他處被發現，而陳屍的地點不太可能是一名沒穿鞋的小孩能闖入的區域，且遺體沒有明顯刀傷、刺傷，經解剖後確認死因不明，死亡時間推定為3月底。

安達結希最後身影出現於3月23日，其繼父最先告訴警方當天開車送他上學，抵達學校下車後即失去消息。但安達結希卻未進入學校，校園周邊監視器也沒拍到其身影，卻自此下落不明。

警方第一時間就認為該案為刑事案件，經多日調查後，其繼父坦言棄屍，但詳細案情仍有待釐清。

安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部
安達結希失蹤多日後，遺體於山區發現，其父坦承棄屍。圖／京都府警察本部

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