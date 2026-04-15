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川普看好匈牙利大選贏家馬格雅 稱兩人對移民看法相似
美國總統川普今天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表示，他欣賞匈牙利國會選舉贏家馬格雅，並稱這位擊敗民族主義領導人奧班的政壇新秀「會做得很好」。
法新社報導，匈牙利現任總理奧班（Viktor Orban）在12日舉行的選舉中失利，結束16年執政，選民以創紀錄的投票率將決定性勝利交給馬格雅（Peter Magyar）領導的尊重與自由黨（Tisza party）。奧班之前獲川普（Donald Trump）支持，並與俄羅斯保持密切關係。
川普告訴ABC News記者卡爾（JonathanKarl）：「我認為這位新人會做得很好，他是個好人。」卡爾將這段談話發布在社群媒體平台X上。
根據卡爾說法，川普指出，馬格雅過去曾是奧班政黨的成員，且對於移民議題與他看法相似。
不過，川普副手范斯（JD Vance）上週曾造訪匈牙利首都布達佩斯替奧班造勢，並稱讚這位現年62歲的領袖是歐洲的「模範」。
奧班在匈牙利的敗選，被視為是對全球民族主義者的一記打擊，也顯示川普主義運動在歐洲的吸引力正逐漸減弱，引人揣測與川普關係太近是否會成為政治包袱。
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