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匈牙利候任總理要求挺前朝總統辭職 否則立法迫下野

中央社／ 布達佩斯15日綜合外電報導

即將成為匈牙利領導人的馬格雅今天表示，他已經告知總統蘇尤克，在民族主義派總理奧班大選敗北後，他應該辭職下台。蘇尤克對奧班予以力挺。

法新社報導，在12日大選中擊敗奧班（ViktorOrban）的馬格雅（Peter Magyar）表示，自己是在與蘇尤克（Tamas Sulyok）會商新國會開議事宜時提出上述要求。新國會預計於5月初開議。

他在會晤結束後告訴記者：「我向他重申，在我以及在匈牙利人民眼中，他不配體現匈牙利民族的團結，也無法維護對法律的尊重。」

馬格雅指出，若蘇尤克拒絕辭職，他的政府將推動立法，讓蘇尤克和「所有由奧班體制提名而身居要職的傀儡」一併去職。他表示，這包括檢察總長和憲法法院院長。

他說，蘇尤克對這項要求的回應「語帶玄機」。

馬格雅領導的尊重與自由黨（TISZA）在12日大選中拿下掌握修憲權的國會2/3席次。他指出，新國會預計於5月6日至7日左右開議。

美國總統川普和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）盟友的奧班於執政16年後，在這次大選慘遭滑鐵盧。

匈牙利 國會

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