川普多次威脅退出北約 美媒：歐洲啟動防禦體系備案

在美國總統川普多次揚言可能退出北約的情勢下，歐洲正加速制定一項「歐洲版北約」備案，以維持防禦體系的運作。這項構想之所以成形，主要來自德國的態度轉變。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，這項計畫旨在確保即使美國退出，歐洲也能依靠北大西洋公約組織（NATO）現有軍事體系自我防衛，而長期反對單獨行動的德國如今也已表態支持。

部分官員稱此方案為「歐洲版北約」（EuropeanNATO）。負責推動此計畫的官員表示，目標是將更多歐洲人納入北約的指揮與管制層級，並以歐洲本身的軍事資產補足現有美軍力量。

參與人士強調，這些方案並非為了取代現有北約體系，而是為了即使華府將部隊撤出歐洲，或如川普（Donald Trump）總統曾威脅的拒絕防衛歐洲，他們也能維持對俄羅斯的嚇阻力、運作延續性及核威懾的可靠性。

這項計畫去年首度構思，凸顯歐洲對美國作為盟友可依賴程度的高度焦慮。自從川普威脅要從北約成員國丹麥手中奪取格陵蘭（Greenland）後，這項計畫加速推動；如今面對歐洲拒絕支持美國對伊朗戰爭的僵局，這項議題更加迫切。

關鍵在於，德國政治立場的轉變為此方案增加助力。數十年來，對於法國為首要求歐洲加強防衛自主的倡議，德國始終抗拒，寧願將美國視為歐洲安全的最終保障。但知情人士透露，現任德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上台後，這種態度開始轉變，主因是對於川普執政期間以及未來，美國作為盟友的可靠性令德方感到憂慮。

這項挑戰極為艱鉅。由整體架構來看，北約幾乎每一層面都以美國為領導核心，從後勤、情資乃至最高軍事指揮權均是如此。

川普長期以來要求歐洲承擔更多責任，如今歐洲各國正嘗試這麼做。報導指出，不同的是，如今歐洲各國主動踏出這一步，原因在於川普的敵意日深，而非單純因美國的督促。川普日前痛批歐洲盟友「懦夫」，並稱北約如同紙老虎，還特別提到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「也很清楚這一點」。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）是極少數與川普維持密切關係的歐洲領袖之一，他也是參與規劃「歐洲版北約」的其中一位領袖，他表示：「美國向歐洲轉移負擔的過程正在進行中，未來也會持續下去……這已成為美國國防與國家安全戰略的一環。」

本月稍早，川普因北約盟邦不願支持其對伊朗的行動，揚言要退出北約，並表示這項決定已「不必再重新考慮」。任何退出北約的行動都需要美國國會批准，但身為三軍統帥的川普仍可自行撤回駐歐部隊或資產，或暫停支持。

對歐洲來說，決定性的政治變革催化劑是德國的歷史性轉變。德國境內有部署美國核武，多年來也避免質疑美國在保障歐洲安全上的角色。德國和其他歐洲國家一直擔心，若在北約組織內推動歐洲領導地位，會讓美國找到藉口減少自身參與，這讓許多歐洲人感到憂心。

然而，知情人士表示，去年底，梅爾茲開始重新評估這項長久以來的看法，因為他認為川普已準備放棄烏克蘭。梅爾茲擔心，川普在這場戰爭中混淆了受害者與加害者，且美國在北約內部的政策已不再具有明確的價值指引。

儘管如此，消息人士指出，梅爾茲不願公開質疑北約，因為這有風險；相反的，歐洲各國必須承擔更大責任。消息人士表示，理想情況是，美國仍留在北約當中，但歐洲國家負責主要防務。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，北約內部目前的討論不是一直很順利，但若能達成決策，將為歐洲帶來契機。他稱北約「對歐洲和美國來說都是不可取代的」。

他說，歐洲人必須承擔更多防衛責任，北約必須變得更加歐洲化，才能維持跨大西洋的本質。

相關官員透露，德國的立場轉變促成英國、法國、波蘭、北歐國家及加拿大等國家達成更廣泛的共識，這些國家現在將這項應變案視為北約內的志願者聯盟。

歐洲的努力代表思維上的根本轉變，但要實現目標困難重重。北約歐洲盟軍統帥一向由美國人擔任，美方官員也表示無意放棄這個職位。另外，沒有任何歐洲成員國在北約內的地位足以取代美國成為軍事領袖，部分原因在於，只有美國能為整個歐洲大陸提供核子保護傘，而這正是北約「以實力相互嚇阻」為基礎的創立宗旨。

美國退役海軍上將法戈（James Foggo）曾在北約及相關單位擔任要職。他說，北約歐洲化「其實早該發生了」。他認為，歐洲成員國擁有許多非常專業的軍官和領袖。「我認為他們具備這項能力，擁有一些裝備，但需要加快投資並提升戰力」。