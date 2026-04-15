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中菲關係緊張…北京派船、設屏障擋黃岩島入口 衛星照曝光
中國與菲律賓的關係因黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）爭議而持續緊張，路透社取得的衛星影像顯示，中國正利用船艇及屏障，加強管控這處南海環礁的入口。
黃岩島是亞洲的海洋爭議熱點之一，一些外交人員和分析家憂心，那裡的長期摩擦與對峙可能演變為武裝衝突。
路透社獨家報導，近日黃岩島入口出現4艘漁船、一艘中國海軍或海警船艇，以及一條新的浮動屏障。而菲律賓也會派自家海岸防衛隊船艇及漁船，來支援常遭中國大型巡邏船驅趕的菲國漁民。
在本月10日與11日拍攝的照片中，可以看到漁船沿黃岩島入口下錨，11日的影像則多了一條橫跨入口的浮動屏障。
前身為馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像供應商Vantor表示，本月10日，可以看到一艘可能是中國海軍或海警的巡邏船艇出現在入口外側。
對於相關做法或時機安排，中國國防部未立即回應路透社的置評請求。
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