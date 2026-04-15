快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

中菲關係緊張…北京派船、設屏障擋黃岩島入口 衛星照曝光

中央社／ 香港/馬尼拉15日綜合外電報導
路透社取得的衛星影像顯示，中國正利用船艇及屏障，加強管控這處南海環礁的入口。 路透社
路透社取得的衛星影像顯示，中國正利用船艇及屏障，加強管控這處南海環礁的入口。 路透社

中國與菲律賓的關係因黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）爭議而持續緊張，路透社取得的衛星影像顯示，中國正利用船艇及屏障，加強管控這處南海環礁的入口。

黃岩島是亞洲的海洋爭議熱點之一，一些外交人員和分析家憂心，那裡的長期摩擦與對峙可能演變為武裝衝突。

路透社獨家報導，近日黃岩島入口出現4艘漁船、一艘中國海軍或海警船艇，以及一條新的浮動屏障。而菲律賓也會派自家海岸防衛隊船艇及漁船，來支援常遭中國大型巡邏船驅趕的菲國漁民。

在本月10日與11日拍攝的照片中，可以看到漁船沿黃岩島入口下錨，11日的影像則多了一條橫跨入口的浮動屏障。

前身為馬薩爾科技（Maxar Technologies）的衛星影像供應商Vantor表示，本月10日，可以看到一艘可能是中國海軍或海警的巡邏船艇出現在入口外側。

對於相關做法或時機安排，中國國防部未立即回應路透社的置評請求。

海岸防衛隊 菲律賓 南海 黃岩島 解放軍 北京

延伸閱讀

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2美艦穿過荷莫茲海峽？伊朗打臉：偽裝成阿曼船、遭飛彈逼退調頭

相關新聞

川普多次威脅退出北約 美媒：歐洲啟動防禦體系備案

在美國總統川普多次揚言可能退出北約的情勢下，歐洲正加速制定一項「歐洲版北約」備案，以維持防禦體系的運作。這項構想之所以成...

中菲關係緊張…北京派船、設屏障擋黃岩島入口 衛星照曝光

中國與菲律賓的關係因黃岩島（Scarborough Shoal，又稱民主礁）爭議而持續緊張，路透社取得的衛星影像顯示，中...

估擁數十枚核彈頭！北韓核武產能顯著提升 運作多個鈾濃縮設施

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天訪問首爾期間表示，北韓製造核武的能力正呈現「非常顯著的增長」，估計已擁有數十枚核...

川普見駐中大使 荷莫茲封鎖+關稅未解仍為川習會埋變數

川普總統14日在白宮會見美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)，為預訂5月中旬登場的川習會做準備。此次會晤正值美中緊張關係持續升溫，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)封鎖導致石油貿易衝突，中國疑向伊朗運送武器的傳言甚囂塵上，關稅僵局未解，讓川習會前的外交布局充滿變數。

川普槓上教宗 天主教徒范斯：梵蒂岡別管美國政策

副總統范斯(JD Vance)在13日晚上，淡化總統川普卯上天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)，暗示此事根本不值得報導。

菲律賓總統小馬可仕「開合跳」 駁病重癱瘓傳言

早前承認患病的菲律賓總統小馬可仕，13日在官邸公開做運動和讓傳媒拍攝整個過程，展現自己身體健康，並駁斥他健康惡化、癱瘓、甚至已經死亡的謠言。第一夫人麗莎阿拉內塔（Liza Araneta Marcos）11日也曾公開兩人晚餐照片，被視為對健康與神隱說法的回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。