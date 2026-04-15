菲退將：大陸黑色地帶行動 菲國透明原則爭取支持

前菲律賓陸軍中將基尼德接受中央社專訪表示，中國在南海進行非法、脅迫、侵略與欺騙性行動，台灣也面臨類似情況，中國的行為應該稱「黑色」地帶行動，菲國將秉持透明原則，揭露中國所作所為爭取各國支持。

福和會日前舉行「民主之盾：第一島鏈全社會韌性合作國際論壇」，邀集國際重要軍事與戰略領袖與會，菲律賓前陸軍副司令基尼德（Leodevic B.Guinid）接受中央社專訪。

基尼德去年應國防院邀請訪台時，曾分享菲國因應中國海上侵擾的經驗，提到菲律賓將相關行動界定為「ICAD」，即非法（Illegal）、脅迫（Coercive）、侵略（Aggressive）與欺騙（Deceptive）。

他指出，台灣也存在中國類似「ICAD」情況，因此各國針對中國行為進行情報分享非常重要，更關鍵的是經驗交流。

至於如何應對中國的行動，基尼德分享菲律賓經驗表示，如果中國進行違法行動，菲國就依法行動，菲國在南海議題引用南海仲裁案的判決維護立場；當中國採取脅迫手段時，菲國會克制己方行動、不挑釁，而中國慣於欺騙，菲律賓則秉持透明原則向世界展示真相，帶領國內外媒體前往第一線，讓大家了解事情的真相。

基尼德說明，為了獲得理念相近國家支持，特別是同樣遵循以規則為基礎的國家支持，菲律賓標榜的透明原則，不僅能與中國ICAD行動產生對比，並占領輿論道德高地。

基尼德說明，中國的相關行為已不再是灰色地帶行動，因為灰色介於白與黑之間，但中國非法、脅迫、侵略與欺騙性的行動就是「黑色」地帶行動，菲律賓現在也持續教育菲國民眾，中國在南海與印太地區的行為，其目的與性質、中國想成為區域霸主對抗美國的企圖，以及將會影響到各民主國家。

基尼德提到，如果人民團結起來對抗侵略，將能取得勝利，此同為菲律賓與台灣的問題，中國咄咄逼人且在認知戰取得進展；中國不只是在主流媒體操縱訊息，也透過社群媒體利用網軍與網紅，企圖形塑台、菲民眾的思考方式，因此台菲兩國必須反擊，確保民眾在正確的思考下獲得正確結果。

針對台海安全議題對菲國的影響，基尼德以陸軍將領的觀點表示，此關係到菲律賓國家安全，軍方當然會評估各種潛在事件的影響，像是會考量菲律賓呂宋島北部是否遭遇攻擊，以阻止外國增援台灣，且呂宋島北部也是距離台灣最近的平民撤離地點。

根據移民署和勞動部統計，目前在台灣的菲律賓人有約18萬人，其中有17萬人是移工。

針對中國若攻台如何撤離在台菲律賓人，基尼德表示，他建議制定非戰鬥人員撤離行動（NoncombatantEvacuation Operations, NEO），因為受影響的不只是菲律賓人，還有美國、韓國等居住在台灣的外國公民，且台灣民眾也可能會想撤離。

他指出，菲律賓呂宋島是距離台灣最近撤離地點，但菲律賓不可能獨自完成行動，台灣、日本、美國與菲國都應參與其中，應該在危機來臨前就做好準備。