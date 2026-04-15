菲美肩並肩演習將登場 邁向多邊全領域作戰

本年度菲美「肩並肩」聯合軍演即將登場。菲律賓軍方表示，演習規模、參與國與訓練內容均有顯著升級，顯示在區域安全情勢變化下，合作模式正由雙邊邁向多邊、由傳統作戰拓展至全領域整合。

「肩並肩」（Balikatan）演習預定於4月20日至5月8日舉行，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel MargarethPadilla）今天在國營電視台訪談節目「今日嶄新菲律賓」中表示，今年演習亮點之一，是參與國家數量有所增加。

巴迪亞指出，今年預計有7個國家參與演習，包括菲律賓、美國、日本、加拿大、法國、澳洲與紐西蘭，總兵力達1萬7000人；相較過去以菲美雙邊為主、演訓地點較為集中的形式，今年演習範圍更廣，將在菲律賓多個地點同步展開。

她補充，在演訓內容方面，今年「肩並肩」由傳統的陸、海、空聯合作戰，進一步擴展至網路與其他非傳統領域，朝「全領域作戰」（all-domainoperations）的方向發展。

「肩並肩」美方發言人邦恩（Robert Bunn）表示，愈來愈多國家參與演習，展現出理念相近國家共同維護印度太平洋地區自由開放的承諾，也凸顯菲律賓在區域安全中的關鍵角色。

邦恩指出，協同作戰能力是演習核心目標之一，不僅涉及通訊與系統整合，也包括克服語言與文化等天然差異，讓不同國家部隊能有效並肩作戰。

繼菲律賓與日本國會去年分別批准「相互准入協定」（RAA）之後，日本今年將首度派遣戰鬥部隊參與「肩並肩」，成為演習的另一亮點。

「肩並肩」菲方發言人費南德茲（DennisFernandez）日前在一場記者會上說，日本自衛隊將在實彈演習環節中，以88式岸置反艦飛彈炸沉靶艦，日本防衛大臣小泉進次郎將到現場觀摩。