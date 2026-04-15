快訊

李乾龍座車遭裝追蹤器 尹乃菁嗆賴總統：若再有，等你卸任追究到底

傳與舒華秘戀「見家長」！柯震東限動曬三把火 經紀人回應了

美國與伊朗何時達成協議？川普：「非常有可能」在這時候之前

聽新聞
0:00 / 0:00

菲美肩並肩演習將登場 邁向多邊全領域作戰

中央社／ 馬尼拉15日專電

本年度菲美「肩並肩」聯合軍演即將登場。菲律賓軍方表示，演習規模、參與國與訓練內容均有顯著升級，顯示在區域安全情勢變化下，合作模式正由雙邊邁向多邊、由傳統作戰拓展至全領域整合。

「肩並肩」（Balikatan）演習預定於4月20日至5月8日舉行，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel MargarethPadilla）今天在國營電視台訪談節目「今日嶄新菲律賓」中表示，今年演習亮點之一，是參與國家數量有所增加。

巴迪亞指出，今年預計有7個國家參與演習，包括菲律賓、美國日本加拿大法國澳洲紐西蘭，總兵力達1萬7000人；相較過去以菲美雙邊為主、演訓地點較為集中的形式，今年演習範圍更廣，將在菲律賓多個地點同步展開。

她補充，在演訓內容方面，今年「肩並肩」由傳統的陸、海、空聯合作戰，進一步擴展至網路與其他非傳統領域，朝「全領域作戰」（all-domainoperations）的方向發展。

「肩並肩」美方發言人邦恩（Robert Bunn）表示，愈來愈多國家參與演習，展現出理念相近國家共同維護印度太平洋地區自由開放的承諾，也凸顯菲律賓在區域安全中的關鍵角色。

邦恩指出，協同作戰能力是演習核心目標之一，不僅涉及通訊與系統整合，也包括克服語言與文化等天然差異，讓不同國家部隊能有效並肩作戰。

繼菲律賓與日本國會去年分別批准「相互准入協定」（RAA）之後，日本今年將首度派遣戰鬥部隊參與「肩並肩」，成為演習的另一亮點。

「肩並肩」菲方發言人費南德茲（DennisFernandez）日前在一場記者會上說，日本自衛隊將在實彈演習環節中，以88式岸置反艦飛彈炸沉靶艦，日本防衛大臣小泉進次郎將到現場觀摩。

美國 日本 法國 菲律賓 軍演 紐西蘭 澳洲 加拿大

延伸閱讀

棒球／辜仲諒接見菲國體壇高層 允諾捐贈棒球物資續造亞洲大聯盟

聚焦2030年「後川普全球重組」政經兩岸情勢 民間兵推15日登場

聚焦2030年「後川普全球重組」政經兩岸情勢 民間兵推15日登場

相關新聞

估擁數十枚核彈頭！北韓核武產能顯著提升 運作多個鈾濃縮設施

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天訪問首爾期間表示，北韓製造核武的能力正呈現「非常顯著的增長」，估計已擁有數十枚核...

川普見駐中大使 荷莫茲封鎖+關稅未解仍為川習會埋變數

川普總統14日在白宮會見美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)，為預訂5月中旬登場的川習會做準備。此次會晤正值美中緊張關係持續升溫，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)封鎖導致石油貿易衝突，中國疑向伊朗運送武器的傳言甚囂塵上，關稅僵局未解，讓川習會前的外交布局充滿變數。

川普槓上教宗 天主教徒范斯：梵蒂岡別管美國政策

副總統范斯(JD Vance)在13日晚上，淡化總統川普卯上天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)，暗示此事根本不值得報導。

菲律賓總統小馬可仕「開合跳」 駁病重癱瘓傳言

早前承認患病的菲律賓總統小馬可仕，13日在官邸公開做運動和讓傳媒拍攝整個過程，展現自己身體健康，並駁斥他健康惡化、癱瘓、甚至已經死亡的謠言。第一夫人麗莎阿拉內塔（Liza Araneta Marcos）11日也曾公開兩人晚餐照片，被視為對健康與神隱說法的回應。

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

罕見的4月「超強颱風辛樂克」（Super Typhoon Sinlaku）14日直撲美國西太平洋屬地北馬利安納群島的塞班島（Saipan）和天寧島（Tinian），預告2026年可能出現「超級聖嬰現象」（super El Niño）。專家指出，今年可能出現140年來最強的聖嬰現象，位在西太平洋地區的台灣、中國大陸、日本、菲律賓和關島的颱風將更頻繁和劇烈。

義大利暫停對以色列國防協議 外交路線轉向

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，她的政府已暫停與以色列的國防合作協議。隨著中東衝突持續，此舉反...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。