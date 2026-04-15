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估擁數十枚核彈頭！北韓核武產能顯著提升 運作多個鈾濃縮設施

中央社／ 首爾15日綜合外電報導
北韓製造核武的能力正呈現「非常顯著的增長」，估計已擁有數十枚核彈頭。 美聯社
北韓製造核武的能力正呈現「非常顯著的增長」，估計已擁有數十枚核彈頭。 美聯社

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天訪問首爾期間表示，北韓製造核武的能力正呈現「非常顯著的增長」，估計已擁有數十枚核彈頭。

法新社報導，南韓情報機構曾指出，在國際間面臨外交孤立的北韓，據信運作多個鈾濃縮設施，這是製造核彈頭的關鍵步驟。

這些設施包括位於寧邊（Yongbyon）的核據點。平壤當局曾在去核化會談後宣稱已停用，隨後又於2021年重啟。

葛羅西（Rafael Grossi）在首爾向記者表示，「在我們的定期評估中，已確認寧邊反應爐的運作量正迅速攀升」，同時觀察到寧邊的再處理設施和輕水反應爐的運作都增加，並啟動了其他設施，「這一切都指向北韓正急遽擴張核武器生產能力，目前估計擁有數十枚核彈頭」。

葛羅西表示，IAEA還注意到一座「類似寧邊濃縮設施」的興建工程，但在未實地視察的情況下，難以估算產能增幅，「從這座設施的外部特徵來看，我們認為北韓的濃縮產能將顯著提升」。

被問及俄羅斯是否協助北韓發展核武時，葛羅西表示，IAEA在這方面「並未見到任何特殊跡象」。

北韓先前已派地面部隊及砲彈支援俄羅斯入侵烏克蘭，觀察人士認為，平壤當局正以此換取莫斯科當局的軍事技術援助。

首爾 南韓 平壤 北韓 核武

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