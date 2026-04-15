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匈牙利變天助解鎖援烏資金 烏克蘭入歐盟現新動力

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）擴大事務主管柯斯（Marta Kos）今天表示，匈牙利政府更迭可能有助於為烏克蘭解凍900億歐元的資金，並為其加入歐盟注入「新動力」。

法新社報導，柯斯在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）春季會議場邊表示，匈牙利選舉結果是「歐洲的一大勝利」。

在該場選舉中，執政已久的民族主義總理奧班（Viktor Orban）慘遭挫敗。

柯斯說：「我個人預期，這將對入盟進程產生正面影響。」

她也表示，這將有助解鎖一筆用於支撐烏克蘭預算的重要貸款。

先前匈牙利實際上對這筆資金擁有否決權，令其他歐盟領袖不滿。奧班將否決權與烏克蘭一條受損的俄羅斯石油輸送管線爭議相連結。

柯斯表示：「有了這900億歐元，我們就能應對烏克蘭在2026年和2027年的財政需求。」

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