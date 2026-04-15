匈牙利變天助解鎖援烏資金 烏克蘭入歐盟現新動力

早前承認患病的菲律賓總統小馬可仕，13日在官邸公開做運動和讓傳媒拍攝整個過程，展現自己身體健康，並駁斥他健康惡化、癱瘓、甚至已經死亡的謠言。第一夫人麗莎阿拉內塔（Liza Araneta Marcos）11日也曾公開兩人晚餐照片，被視為對健康與神隱說法的回應。

2026-04-15 14:22