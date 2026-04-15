菲律賓總統小馬可仕「開合跳」 駁病重癱瘓傳言

早前承認患病的菲律賓總統小馬可仕，13日在官邸公開做運動和讓傳媒拍攝整個過程，展現自己身體健康，並駁斥他健康惡化、癱瘓、甚至已經死亡的謠言。第一夫人麗莎阿拉內塔（Liza Araneta Marcos）11日也曾公開兩人晚餐照片，被視為對健康與神隱說法的回應。

美聯社報導，現年68歲的小馬可仕13日穿上上班服裝和皮鞋在記者面前做了幾下「開合跳」，並小跑步一小段，證明自己身體健康。他又向所有指他生病的人下戰書，要求一起做運動，看看誰較為強壯。

小馬可仕今年1月曾有一段時間未公開露面，他後來在片段中承認因為腹部疾病要到醫院治療，又認為病因與壓力和年紀有關。此後，有關小馬可仕健康惡化、甚至死亡的傳言甚囂塵上。他13日駁斥這些傳言，表示「那些說我重病、說我癱瘓的人，他們全都是騙子」。

之前小馬可仕透露自己是被診斷出罹患憩室炎（diverticulitis）。憩室炎為消化道發炎，發生在結腸小囊袋，可能引發疼痛、發燒、噁心或便秘等症狀。他說，最近一次到醫院檢查是幾個月前，醫師確認已經痊癒。

此外，小馬可仕參議員胞姊艾美馬可仕指控他涉及毒品，相關說法也在網路發酵。事實上，前總統杜特蒂2024年初就曾提出質疑，並公開要求小馬可仕進行毒品檢測。