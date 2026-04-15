GCTF渥太華國際研討會 台美各國共築全球資安防護網

駐加拿大代表處與美國駐加國大使館今天在渥太華合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「在網路戰中守護關鍵基礎設施」國際研討會，駐加代表曾厚仁在內的台、美、加、日、澳、芬蘭、立陶宛及愛沙尼亞等多國官員及專家共同與會，商討維護關鍵基礎設施韌性的戰略意義。

這是GCTF國際研討會首次在美國駐加大使館會議廳舉行，美國國務院網路暨數位政策局副助卿米爾斯（John Mills）發表專題演說；加拿大全球事務部網路科技暨民主韌性局局長佛斯特（Gillian Frost）致閉幕詞。

這場GCTF國際研討活動以網路治理、新興科技挑戰及海纜韌性為座談主題，進行三場次討論及問答。加國政府跨部會官員、外交使節團、國會及學術界逾百人出席，逾半數來自約20國官員，現場座無虛席，交流熱絡，充分顯示各國對GCTF活動的重視與支持。

GCTF是台灣和美國為因應全球和區域挑戰，於2015年共同創立的創新平台，日本、澳洲、加拿大等國隨後陸續加入。

研討會首先由GCTF各國正式夥伴駐加代表致詞，除曾厚仁外，致詞者還包括美國駐加大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）、澳洲駐加高專羅根（Kate Logan）、日本駐加公使石井秀明（Hideaki Ishii）、英國駐加副高專普羅傑爾（Dave Prodger）。加拿大亞太基金會（Asia Pacific Foundation of Canada）研究副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）擔任引言人，介紹致詞嘉賓。

曾厚仁致詞指出，網路韌性至關重要，台灣每天平均遭受超過250萬次網路攻擊，政府正以「全社會模式」守衛國家安全及關鍵基礎設施；面對網路攻擊日益繁複的手法，理念相近國家必須攜手合作。

曾厚仁並強調，海底電纜承載99%全球數據傳輸，猶如各國數位動脈，關乎全球經濟命脈；他同時彰顯外交部長林佳龍提出「國際海底電纜風險管理倡議」的重要性，期待與各國深化海纜防護合作。