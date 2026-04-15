川普見駐中大使 荷莫茲封鎖+關稅未解仍為川習會埋變數

川普總統14日在白宮會見美國駐中國大使龐德偉(David Perdue)，為預訂5月中旬登場的川習會做準備。此次會晤正值美中緊張關係持續升溫，荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)封鎖導致石油貿易衝突，中國疑向伊朗運送武器的傳言甚囂塵上，關稅僵局未解，讓川習會前的外交布局充滿變數。

白宮發言人安娜‧凱利(Anna Kelly)說：「川普總統期待與龐德偉大使討論美中關係的最新進展，包括總統即將訪問北京的準備工作。」

福斯新聞報導，川普召見龐德偉前夕，甫宣布封鎖荷莫茲海峽；在美國、以色列對伊朗發動攻擊期間，中國仍是伊朗原油的最大買家，封鎖一旦擴及中國油輪，世界兩大經濟體直接對抗的風險驟增。

中國外交部發言人郭嘉昆14日在例行記者會上表示，在各方達成臨時停火安排的情況下，美方加碼軍事部署，採取定向封鎖行動，激化矛盾、加劇局勢緊張，破壞本就脆弱的停火局面，進一步衝擊海峽通行安全，「危險且不負責任」。

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)14日指控，中國在中東戰爭期間囤積石油供應並限制部分商品出口，是不可靠的全球夥伴，行為模式與新冠病毒疫情期間囤積醫療用品如出一轍。

路透報導，貝森特向媒體表示，他已就相關議題與中國官員進行討論。當被問到相關爭端是否會影響川普總統5月中訪問北京的計畫時，貝森特沒有正面回答，僅表示川普與中國國家主席習近平維持非常良好的工作關係。

他說：「我認為此次訪問傳達的訊息是穩定。自去年夏天以來，我們的關係一直非常穩定；這種穩定性是自上而下推動。我認為關鍵在於溝通。」

然而，貝森特批評中國在中東戰爭期間的作為。美國與以色列2月28日對伊朗開戰，導致油價飆漲50%，並引發供應鏈中斷。

貝森特說：「過去五年來，中國有三次成為不可靠的全球夥伴，一次是在新冠疫情期間，當時他們囤積醫療用品，第二次是在稀土方面。」他指的是北京去年威脅限制稀土出口。

他說，伊朗封鎖承載全球20%石油運輸的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）後，中國不但沒有協助緩解全球需求短缺，反而還在囤積更多石油。

中國早已擁有與國際能源總署（International Energy Agency）32個成員國總儲備量相當的戰略石油儲備，但中國仍持續採購石油。貝森特說：「他們繼續購買石油，他們一直在囤積，還切斷許多產品的出口。」

中國駐華盛頓大使館暫未對此發表評論。

國際貨幣基金（IMF）、世界銀行（World Bank）與國際能源總署昨天敦促各國避免囤積能源供應及實施出口管制，以免加劇他們所稱的全球能源市場有史以來最大的震盪，不過沒有點名具體國家。