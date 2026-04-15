義大利暫停對以色列國防協議 外交路線轉向

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天表示，她的政府已暫停與以色列的國防合作協議。隨著中東衝突持續，此舉反映這對往昔親密盟友之間的關係出現裂痕。

梅洛尼領導的右翼政府一直是以色列在歐洲最親密的朋友之一，但最近幾週，該政府批評了以色列對黎巴嫩的襲擊；這些襲擊已造成數百人死亡、數千人受傷。

以色列上週還向在黎巴嫩執行聯合國任務的義大利部隊開槍警告，導致一輛車輛受損。

梅洛尼在義大利北部維洛納（Verona）舉行的一場葡萄酒展會場邊告訴記者：「當出現我們不認同的事情時，我們會採取相應行動。」

她補充說：「鑑於目前情勢，政府已決定暫停與以色列防務協議的自動續約。」

梅洛尼這項聲明標誌其右翼政府的又一次外交調整。就在一天前，她才剛批評了另一位親密盟友——美國總統川普，因為其批評教宗良十四世（Pope LeoXIV）。

要求不具名的知情人士透露，梅洛尼昨天與外交部長塔加尼（Antonio Tajani）、國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）以及副總理薩爾維尼（MatteoSalvini）共同做出了這項決定。

以色列外交部淡化此舉的影響。

該部門在聲明中表示：「我們與義大利並沒有安全協議，我們只有一份多年前簽署、且從未包含實質內容的諒解備忘錄。這不會影響以色列的安全。」

●梅洛尼改變策略

梅洛尼2022年起執政，並將於2027年底面臨大選。

羅馬國際社會科學自由大學（Luiss University）政治史學家卡斯塔蘭尼（Lorenzo Castellani）告訴路透社：「這是一種重新定位。」

他補充說：「她擔心很大一部分選民，甚至是中右翼選民，會對川普和尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu），以及這場針對伊朗的戰爭對經濟造成的影響變得極其反感。」

義大利反對黨長期呼籲停止與以色列的這項協議。

該備忘錄2003年由時任總理貝魯斯柯尼（SilvioBerlusconi）政府簽署，2006年正式生效，每5年自動續簽一次，除非其中一方退出。

該協議涵蓋採購、訓練以及「國防與軍事設備的進口、出口與過境」等領域。